Un atac armat petrecut într-o unitate de învățământ din Filipine a provocat moartea a trei elevi și rănirea altor peste 20 de persoane, după ce doi adolescenți au deschis focul asupra colegilor lor. Incidentul a avut loc luni dimineață la un liceu din orașul Tacloban și a declanșat o amplă operațiune a forțelor de ordine, arată NBC News.

Potrivit autorităților, suspecții, în vârstă de 14 și 15 ani, erau elevi ai instituției și au fost reținuți la scurt timp după atac.

Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele care au condus la tragedie și verifică informațiile potrivit cărora cei doi ar fi fost victime ale intimidării și hărțuirii în mediul școlar.

Atacul s-a produs într-un liceu cu aproximativ 1.500 de elevi. Conform datelor preliminare, mai multe victime au fost lovite direct de gloanțe, iar alte persoane au suferit răni în timpul panicii care a urmat. Un elev se află în stare critică după ce a fost împușcat în zona capului.

Martorii au relatat că numeroși elevi au încercat să se adăpostească în sălile de clasă sau să fugă din clădire imediat după primele focuri de armă. În haosul creat, unii s-au accidentat în timp ce săreau pe ferestre sau încercau să părăsească rapid campusul.

Investigația preliminară arată că unul dintre adolescenți ar fi folosit un pistol semiautomat, iar celălalt un revolver. Una dintre arme ar fi aparținut unei rude a unuia dintre suspecți, angajată în cadrul poliției, situație care face acum obiectul unei anchete separate.

Polițiștii susțin că atacatorii au pătruns în mai multe săli de clasă și au continuat să tragă în timp ce elevii încercau să se refugieze. La fața locului au fost găsite zeci de tuburi de cartuș, semn al intensității atacului.

Înregistrări distribuite pe platformele sociale surprind scene de panică în interiorul școlii. Elevi ascunși sub bănci, țipete și momente de confuzie au fost surprinse în timpul atacului, în timp ce focurile de armă răsunau în apropiere.

După intervenția autorităților, unul dintre suspecți a fost capturat în incinta liceului, iar celălalt a fost localizat într-o zonă rezidențială din apropiere și arestat ulterior.

Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a cerut o anchetă completă și măsuri suplimentare pentru creșterea securității în școli și alte spații publice. Oficialii au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au promis că vor clarifica toate aspectele legate de tragedie.

Întrucât cei doi suspecți sunt minori, cazul va fi analizat și din perspectiva legislației speciale privind răspunderea penală a adolescenților.