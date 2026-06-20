Poliția din Scoția investighează o serie de atacuri violente produse vineri seară în Edinburgh, soldate cu rănirea a cinci bărbați, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Ancheta este coordonată de ofițerii specializați în combaterea terorismului, în contextul în care autoritățile analizează circumstanțele incidentelor și posibilele motivații ale suspectului.

Potrivit unui comunicat al Poliției Scoției, un bărbat scoțian în vârstă de 36 de ani a fost arestat după o succesiune de amenințări, acte de vandalism și un jaf petrecute în mai multe zone ale capitalei scoțiene.

Trei dintre cele cinci victime au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital, însă rănile suferite nu le pun viața în pericol.

Forțele de ordine au intervenit și l-au reținut pe suspect în jurul orei 21:30, ora locală, după ce au fost semnalate mai multe incidente violente.

Busy night for the police in Edniburgh last night as they finally arrest a 36 year old man for a machete rampage👀https://t.co/6TGZ6opXqs pic.twitter.com/5Ou6What1n — Teddybear (@teddybear_inc) June 20, 2026

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre identitatea victimelor sau despre legăturile dintre atacuri, însă au confirmat că investigațiile sunt în desfășurare.

Adjunctul șefului poliției, Catriona Paton, a condamnat incidentele și a transmis un mesaj de susținere pentru comunitățile afectate.

„Vreau să transmit un mesaj clar de sprijin tuturor comunităților noastre: nu există loc pentru rasism sau pentru ura bazată pe credință într-o Scoție care este în cea mai bună formă atunci când oamenii sunt uniți”, a declarat oficialul.

What the hell is happening in #Edinburgh pic.twitter.com/POnrklmTSJ — Paul McKerrow (@mckerrowp) June 19, 2026

Declarația vine în contextul în care anchetatorii verifică toate ipotezele privind motivațiile atacurilor și impactul acestora asupra comunităților locale.

Suspectul se află în continuare în custodia poliției, iar ancheta este în desfășurare. Autoritățile au precizat că sunt efectuate verificări suplimentare pentru a stabili cu exactitate desfășurarea evenimentelor și eventualele motive din spatele atacurilor.

Poliția din Scoția nu a anunțat până în prezent dacă vor fi formulate acuzații oficiale și nici dacă incidentele vor fi încadrate ca acte motivate de ură.