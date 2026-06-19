Val de atacuri în sudul Libanului. Cel puțin 15 oameni au murit

Cel puțin 15 persoane au murit în urma unei serii de bombardamente efectuate de armata israeliană în sudul Libanului. Atacurile au vizat mai multe localități din districtul Nabatieh, într-un nou episod de tensiuni la frontiera dintre cele două state, potrivit Reuters.

Autoritățile israeliene au anunțat că operațiunile au avut ca țintă membri și infrastructură aparținând grupării Hezbollah, susținând că acțiunea militară a fost determinată de repetate încălcări ale armistițiului de către organizația șiită.

În paralel, armata israeliană a raportat pierderi în propriile rânduri în urma unui atac atribuit Hezbollah. Potrivit IDF, patru militari au fost uciși, printre victime aflându-se și comandantul unui batalion de blindate.

Noua escaladare a violențelor survine într-un moment sensibil pentru regiune, după semnarea acordului-cadru dintre Statele Unite și Iran, care urmărește reducerea tensiunilor și oprirea confruntărilor pe toate fronturile din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban. Documentul prevede, între altele, respectarea suveranității și integrității teritoriale a statului libanez.

În pofida acestor angajamente, Israelul își menține obiectivul de a păstra trupe într-o zonă de aproximativ 10 kilometri în interiorul teritoriului libanez, argumentând că prezența militară este necesară pentru continuarea operațiunilor împotriva Hezbollah.

Primele negocieri dintre Statele Unite și Iran, programate să aibă loc vineri în Elveția după semnarea protocolului de înțelegere care a instituit un armistițiu de 60 de zile, au fost anulate în ultimul moment, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Ministerul elvețian de Externe a confirmat că reuniunea dintre reprezentanții celor două state, destinată discutării implementării acordului în 14 puncte pentru încetarea conflictului, nu va mai avea loc, relatează The Guardian.

Întâlnirea urma să se desfășoare în localitatea Obbürgen și reprezenta primul pas în cadrul perioadei de 60 de zile stabilite prin memorandumul de înțelegere semnat recent. Documentul deschidea calea către negocieri privind un acord permanent referitor la programul nuclear iranian și prevedea măsuri pentru facilitarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.

În pofida anulării reuniunii, Casa Albă a transmis că Washingtonul își menține disponibilitatea pentru continuarea dialogului și dorește începerea cât mai rapidă a discuțiilor tehnice.