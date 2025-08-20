International Asasinate publice și brutale în Mexic. Cartelul își face de cap







Autoritățile din Mexic investighează un caz șocant de decapitări după ce șase capete umane au fost găsite între statele centrale Puebla și Tlaxcala, conform Procuraturii din Tlaxcala.

Descoperirea, care implică victime de sex masculin, subliniază riscurile persistente ale criminalității organizate, chiar și în regiuni considerate relativ sigure ale Mexicului, potrivit CNN

Procuratura din Tlaxcala a declarat pe rețeaua X că cele șase capete aparțin bărbaților, fără a oferi detalii suplimentare despre identitatea acestora sau circumstanțele exacte ale morții.

Descoperirea survine într-un context în care violența extremă comisă de grupuri criminale nu este neobișnuită în Mexic. În această primăvară, în statul Sinaloa, autoritățile au descoperit 20 de cadavre masculine cu răni prin împușcare, dintre care cinci erau decapitate, pe un pod de pe o autostradă federală.

Această situație ridică întrebări despre mobilitatea și metodele grupurilor criminale în regiunile centrale ale Mexicului. Puebla și Tlaxcala, situate la doar peste 100 km de Ciudad de México, nu sunt considerate în mod obișnuit printre cele mai violente state, conform datelor oficiale privind omuciderile intenționate.

Totuși, proximitatea lor față de capitalele mari și coridoarele de transport le face vulnerabile la activitățile ilegale complexe, cum ar fi traficul de droguri și al oamenilor, precum și furtul de combustibil.

Datele oficiale arată că Puebla a înregistrat 3,4% din cele 14.769 de omucideri intenționate raportate la nivel național între ianuarie și iulie, iar Tlaxcala doar 0,5%. În pofida acestor cifre relativ scăzute, autoritățile locale recunosc dificultățile legate de mișcarea grupurilor criminale.

În 2022, de exemplu, în Puebla a fost descoperit un camion care transporta 116 migranți de diverse naționalități, semnalând implicarea regiunii în rețele complexe de trafic.

Six human heads were found on Tuesday in Mexico on a road connecting the states of Puebla and Tlaxcala in central Mexico, according to the public prosecutor's office. Motorists reported this unprecedented discovery in this region of Mexico pic.twitter.com/9ewLz5TI9A — Valhalla (@ELMObrokenWings) August 19, 2025

Autoritățile continuă să strângă informații și să investigheze cazul decapitărilor, cerând sprijinul comunității pentru identificarea victimelor și a posibilelor piste care ar putea conduce la arestarea făptașilor. CNN a solicitat detalii suplimentare și așteaptă răspunsul oficial.

Impactul acestui caz de decapitări depășește dimensiunea locală. Pe plan economic și social, astfel de evenimente pot afecta percepția siguranței, turismul și investițiile în zone considerate anterior relativ sigure.

În plus, ele subliniază complexitatea problemelor de securitate în Mexic, unde grupurile criminale operează rapid și violent, influențând politica și prioritățile autorităților.

Într-un context regional și global, cazurile de decapitare continuă să fie monitorizate de organisme internaționale și de ambasade, afectând recomandările de călătorie și colaborarea între state pentru combaterea criminalității transfrontaliere.