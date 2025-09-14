Social

Cum te protejezi de arsuri, mai ales în sezonul rece. Recomandările specialiștilor

Cum te protejezi de arsuri, mai ales în sezonul rece. Recomandările specialiștilor
Din cuprinsul articolului

Arsurile provocate de băuturile fierbinți sunt, de asemenea, frecvente la copiii mici, în special în momentele cotidiene. Răcelile și virusurile sezoniere cresc probabilitatea accidentelor, deoarece copiii au nevoie de mai mult confort și contact fizic.

Arsurile provocate de băuturile fierbinți: sfaturi esențiale

Iarna este o perioadă în care căldura și confortul sunt mai intense, dar aduce și riscuri de arsuri. Copiii mici sunt deosebit de expuși arsurilor provocate de încălzitoarele cu lemne, băuturile fierbinți, focurile de tabără, focurile în aer liber și focurile de tabără. Aceste activități pot provoca leziuni grave la mâinile și degetele mici, necesitând adesea perioade lungi de recuperare și îngrijire specializată.

Sticlele cu apă fierbinte și pungile cu grâu sunt cauze frecvente de opăriri și arsuri atât la adulți, cât și la copii. Acestea pot provoca arsuri prin vărsare, scurgere, spargere sau contact direct cu pielea.

Riscurile la care sunt expuse persoanele în vârstă și copiii

Persoanele în vârstă se confruntă cu riscuri unice în timpul iernii din cauza problemelor de sănătate subiacente, cum ar fi diabetul sau circulația slabă, care pot reduce sensibilitatea la căldură, făcându-le să nu conștientizeze arsurile.

Arsuri de la băuturi fierbinți

Arsuri de la băuturi fierbinți. Sursa foto: Pixabay

De exemplu, arsurile la picioare cauzate de statul prea aproape de un radiator pentru perioade lungi de timp pot trece neobservate până când devin dureroase sau se infectează.

Presiunea financiară poate juca, de asemenea, un rol în aceste riscuri. Pentru a rămâne în siguranță, utilizați o barieră în jurul radiatoarelor, țineți băuturile fierbinți la îndemâna copiilor, supravegheați îndeaproape copiii mici în jurul focurilor de tabără, focurilor de artificii și focurilor de tabără și asigurați-vă că sticlele cu apă fierbinte sunt în stare bună. Verificați regulat siguranța radiatorului și stați la cel puțin un metru distanță.

Cum poți evita arsurile iarna

Dacă se produce o arsură, țineți-o sub apă rece curentă timp de cel puțin 20 de minute, menținând persoana la căldură. Evitați aplicarea de gheață, creme sau unguente, îndepărtați hainele strâmte sau bijuteriile, acoperiți arsură cu o cârpă largă sau un pansament antiaderent și solicitați asistență medicală dacă arsură este profundă, mai mare decât o monedă de 20 de cenți, afectează căile respiratorii, fața, mâinile sau organele genitale, are aspectul de piele sau dacă persoana are dificultăți de respirație, medicalxpress.com.

Proiecte speciale