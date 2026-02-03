România, destinația finală a 80 de milioane de colete non-UE în 2025

Aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au ajuns în România anul trecut, dintre care sub 10% au intrat direct pe teritoriul național, iar datele publice disponibile nu confirmă afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo, arată Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO). Potrivit asociației, ideea taxării vamale în România a coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro pornește de la o premisă falsă.

„Restul coletelor au intrat prin huburi regionale din alte ţări europene, conform practicilor logistice obişnuite din regiune. Limitarea analizei doar la coletele aterizate direct în România distorsionează semnificativ realitatea”, a transmis asociația.

ARMO susține că nu există dovezi care să indice o reducere structurală determinată de introducerea taxei logistice. De asemenea, estimările privind pierderi de sute de milioane de euro pornesc de la ipoteze eronate, respectiv aplicarea unor taxe vamale pentru colete cu valoare declarată sub 150 de euro. Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale sau de metodologii verificabile.

„Subiectul taxării vamale în România a coletelor cu valoare declarată mai mică de 150 euro reprezintă o premisă falsă. Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicarea taxelor vamale, conform legislaţiei europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spaţiul public şi la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenţei neloiale a companiilor extracomunitare. Tocmai de aceea, la nivel european a fost agreată eliminarea acestei exceptări şi aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă faţă de taxa logistică anunţată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026”, a anunțat asociația.

În paralel, UE a convenit introducerea unei taxe logistice din noiembrie 2026, justificată de creșterea constantă a volumului coletelor cu valoare redusă provenite din afara spațiului european și de presiunea exercitată de procesarea acestora asupra activității autorităților vamale naționale.

„În acest context, este important de subliniat că normele de implementare ale taxei logistice nu au fost încă adoptate. ARMO solicită adoptarea cu celeritate a acestor norme, pentru a asigura predictibilitate actorilor economici, o aplicare uniformă la nivel naţional şi evitarea interpretărilor divergente sau a estimărilor speculative privind impactul măsurii”, a menționat ARMO.

Măsuri similare au fost adoptate sau se află în curs de implementare și în alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce arată că nu este vorba despre o inițiativă izolată a României, ci o abordare coordonată pentru gestionarea provocărilor generate de fluxul mare de colete ieftine din țări terțe, cu impact asupra concurenței pe piața europeană.

„În discuţia publică s-a făcut confuzie între două tipuri de import: procedura H7 - coletele cu valoare redusă, şi importurile comerciale obişnuite - procedura H1. Pentru coletele mici, TVA este plătită de consumatori la momentul plasării unei comenzi şi apoi virată statului. Pentru importurile comerciale, TVA se plăteşte la vamă, în statul de import. Taxa logistică se aplică doar coletelor mici, nu importurilor comerciale. De aceea, afirmaţii precum „statul nu mai încasează TVA” sunt greşite - TVA se încasează în continuare în cazul coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, indiferent că acestea aterizează în România sau în orice alt stat membru UE”, a mai explicat ARMO.