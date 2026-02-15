Arhipelagul Svalbard, zonă arctică folosită frecvent pentru cercetare științifică

Svalbard este un arhipelag norvegian din Oceanul Arctic, unde se desfășoară cercetări și studii științifice în mediul polar. Cea mai mare insulă, Spitsbergen, și așezarea principală, Longyearbyen, fac parte dintr-un teritoriu cu numeroase insulițe, folosit în observații și analize științifice asupra mediilor arctice.

O caracteristică importantă a administrării Svalbard este ponderea ridicată a suprafețelor protejate, aproximativ 68% din suprafața terestră aflându-se sub diferite forme de protecție.

Autoritatea locală a statului norvegian în arhipelag subliniază, în prezentarea propriilor principii, menținerea unor zone mari, în mare parte neatinse, care să răspundă nevoii de arii de referință folosite în cercetarea climatică și de mediu.

Interesul științific are la bază accesibilitatea relativă a zonei arctice, existența unor reguli care impun planificare și raportare și seriile de observații realizate pe termen lung. Studii științifice publicate în 2025 arată că Svalbard se numără printre regiunile cu o încălzire foarte rapidă, cu valori estimate la aproximativ șase–șapte ori peste media globală, mai ales în sezonul de iarnă.

Aceste date sunt utilizate în cercetări dedicate atmosferei, criosferei, ecosistemelor și proceselor geofizice.

Cercetarea în Svalbard presupune, de regulă, obligații administrative înainte și după activitățile de teren. Autoritatea guvernamentală din arhipelag precizează că activitățile de cercetare trebuie înregistrate sau depuse spre aprobare prin portalul Research in Svalbard (RiS), același instrument fiind folosit și pentru rapoarte. Un ghid din 2025 arată că solicitarea permisiunilor se face prin RiS și că raportarea după teren are aceeași rută procedurală.

Ny-Alesund este cea mai nordică stație de cercetare cu activitate pe tot parcursul anului, orientată spre proiecte și programe de monitorizare. Platforma locală de informare menționează că, în anul 2024, comunitatea științifică din Ny-Alesund a raportat 112 lucrări evaluate inter pares.

Un set de reguli publicat în 2025 arată că stația găzduiește proiecte derulate de cercetători din peste 100 de instituții din peste 20 de țări, iar în sezonul de iarnă comunitatea locală ajunge, de regulă, la aproximativ 40 de persoane.

În Longyearbyen funcționează Centrul universitar din Svalbard (UNIS), instituție de educație și cercetare cu profil arctic. Activitatea sa include proiecte care oferă studenților posibilitatea de a participa la lucru de teren și activități de laborator, iar rezultatele științifice pot fi urmărite și prin indicatori bibliometrici publicați de platforme specializate, care raportează proiectele științifice.

Statistica oficială norvegiană, publicată pe 26 septembrie 2025, indică pentru Longyearbyen și Ny-Ålesund o populație totală de 2.528 persoane în a doua jumătate a anului 2025.

De asemenea, pe insula Spitsbergen funcționează Depozitul Global de Semințe de la Svalbard, un centru destinat păstrării pe termen lung a semințelor provenite din colecții agricole din întreaga lume. Site-ul oficial afișează, în prezent, un total de 1.378.238 probe de semințe și 6.521 specii.