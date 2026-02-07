Insula unde aeroportul este închis zilnic din cauza mareei

În arhipelagul Hebridele exterioare din Scoția, insula Barra găzduiește un aeroport care funcționează după un calendar pe care nu îl dictează doar compania aeriană, ci și natura. Aeroportul Barra este cunoscut ca singurul aeroport din lume unde zborurile regulate folosesc drept pistă o plajă afectată de maree. Practic, atunci când nivelul apei crește, zona de aterizare este acoperită, iar programul operațional se adaptează zilnic la fereastra de timp în care nisipul rămâne utilizabil.

Aeroportul se află în nordul insulei Barra, într-un golf larg și puțin adânc numit Traigh Mhòr. Specificul locului este esențial: la reflux, plaja se transformă într-o suprafață întinsă de nisip suficient de stabilă pentru aeronavele care operează aici.

Highlands and Islands Airports Limited, operatorul aeroportului, descrie faptul că zborurile programate folosesc această plajă ca pistă, iar orarul depinde de flux și reflux.

În locul unei singure piste, Barra utilizează trei direcții de aterizare și decolare, marcate pe plajă, ceea ce permite adaptarea la vânt. Aceste trasee sunt folosite în funcție de condițiile meteo și de nivelul mării, iar când apa urcă, ele dispar temporar sub valuri.

Spre deosebire de rutele clasice, aici programul de zbor este flexibil și se construiește în jurul momentelor în care plaja rămâne liberă. Loganair, compania care operează zboruri spre Barra, precizează că legătura dintre Glasgow și Barra funcționează după un orar care se modifică în funcție de maree, deoarece pista unică este acoperită de apă de două ori pe zi.

Această constrângere face ca orele de plecare și sosire să nu fie identice de la o zi la alta, chiar dacă ruta rămâne aceeași.

Astfel, fereastra de operare se mută zilnic, iar planificarea ia în calcul intervalele în care nisipul este expus suficient timp pentru manevre în siguranță. Pentru pasageri, efectul cel mai vizibil este că zborurile nu pot fi fixate într-un tipar rigid, iar verificarea orelor de operare rămâne un pas obligatoriu înainte de plecare.

Ruta principală este legătura cu Glasgow, operată de Loganair, companie care promovează în mod constant specificul „pistei de plajă” ca element definitoriu al zborului către Barra.

În privința traficului, datele oficiale ale autorității britanice din aviație arată că aeroportul raportează lunar numărul de pasageri. Astfel, în iulie 2025, pe aeroportul din Barra au fost înregistrați 1.187 de pasageri, comparativ cu 1.417 în iulie 2024, ceea ce indică o scădere de 16% de la un an la altul, potrivit tabelului publicat de Civil Aviation Authority.

Pentru o perspectivă pe termen mai lung, Highlands and Islands Airports Limited a raportat că, în anul 2023 (1 aprilie 2022 – 31 martie 2023), Barra a avut 12.928 de pasageri și 1.266 de mișcări de aeronave.

Un aspect aparte este că suprafața de aterizare este, în restul timpului, o plajă folosită de localnici și vizitatori. Tocmai de aceea, operatorul aeroportului gestionează perioadele în care zona devine temporar spațiu de operare aeriană, iar accesul se restrânge când există zboruri programate.

Ideea-cheie rămâne că aceeași întindere de nisip își schimbă rolul în funcție de oră și de nivelul apei: spațiu public la fluxul potrivit, spațiu de operare aeriană când condițiile permit.

Alegerea golfului Traigh Mhòr este legată de caracteristicile naturale ale zonei: o plajă largă, cu nisip care poate deveni suficient de ferm la reflux și o adâncime redusă a apei în apropiere.