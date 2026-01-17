Străinii evită România. Din 452 de milioane de nopți petrecute de turiști în UE, puține sunt în țara noastră

Datele Eurostat arată o ușoară scădere a nopților de cazare în UE în primul trimestru 2025 comparativ cu 2024 și o pondere redusă a turiștilor străini în România. Analizăm cifrele în detaliu și ce semnifică pentru piața turistică românească.

În primul trimestru al anului 2025, activitatea turistică în Uniunea Europeană a arătat o evoluție moderată, dar într-un context diferit față de anul precedent.

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că 452,4 milioane de nopți au fost petrecute în unități de cazare turistică în UE în perioada ianuarie – martie 2025, în scădere ușoară de 0,2 % comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Această evoluție reflectă atât factorii de sezon, cât și schimbările în tiparele de călătorie ale europenilor și vizitatorilor internaționali.

România are un loc distinct statistic în acest peisaj. Țara noastră se înscrie printre statele membre unde turiștii străini reprezintă o proporție redusă din totalul nopților petrecute în structurile turistice, fapt care definește o dinamică diferită față de principalele destinații europene de vacanță.

Conform datelor Eurostat, în primul trimestru din 2025 ianuarie a consemnat 139,0 milioane de nopți de cazare, în creștere cu 3,5 % față de ianuarie 2024. În februarie s-a înregistrat o scădere ușoară de 0,8 %, iar în martie o diminuare mai semnificativă de 2,7 %. Structura acestui impact variază de la o lună la alta, ceea ce sugerează influențe sezoniere și calendaristice importante asupra turismului.

Pe ansamblu, datele reflectă o ușoară scădere a nopților de cazare comparativ cu primul trimestru al anului precedent, dar această dinamică trebuie interpretată în contextul unor diferențe de calendar, cum ar fi poziția sărbătorilor de primăvară, care pot muta călătoriile între luni.

Datele pentru primul trimestru al anului 2025 indică faptul că aproximativ 20,1 % din nopțile petrecute în structurile turistice din România au fost realizate de turiști străini, proporție similară cu cea din Germania și Polonia, dar semnificativ mai mică decât în țări precum Malta, Cipru sau Luxemburg, unde peste două treimi din nopți au fost realizate de vizitatori din afara țărilor gazdă.

Această pondere scăzută a turiștilor străini sugerează că turismul românesc este dominat în continuare de cererea internă sau regională, ceea ce poate avea implicații asupra strategiei de dezvoltare turistică. În țările cu cote mari de turiști străini, evoluția acestui segment poate influența puternic veniturile din turism și servicii conexe.

Eurostat notează că, la nivel european, în primul trimestru al anului 2025 nopțile petrecute de turiști străini au crescut cu 1,1 % față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce nopțile petrecute de turiști autohtoni au scăzut modest cu aproximativ 1,3 %. Acest contrast între cele două segmente sugerează un interes internațional ușor mai ridicat față de constrângerile cererii interne în această perioadă.

În România, faptul că numai o cincime dintre nopți au fost realizate de vizitatori străini poate evidenția o oportunitate neexploatată: atragerea mai puternică a segmentului internațional pentru a echilibra cererea în perioadele de sezon redus și pentru a crește veniturile asociate industriei ospitalității.

O pondere redusă a turiștilor internaționali poate avea multiple consecințe economice și strategice. Turiștii străini cheltuiesc de regulă mai mult per noapte de cazare decât cei interni, iar prezența lor este adesea legată de venituri mai mari în sectoare conexe turismului, cum ar fi restaurante, transport, activități recreative și comerț local.

În același timp, dependența de cererea internă poate face piața mai vulnerabilă la șocurile economice sau la schimbările de comportament ale consumatorilor locali. De exemplu, fluctuațiile de venituri ale românilor sau schimbările de sezon pot influența mai puternic numărul de nopți de cazare decât în piețele cu un flux stabil de turiști internaționali.

Comparativ cu statele din Europa de Vest sau cu micile destinații insulare, care atrag un număr mare de turiști internaționali, România se regăsește într-un grup în care vizitatorii străini reprezintă mai puțin de 25 % din totalul înnoptărilor. Acest profil este apropiat de cel al Poloniei sau Germaniei, dar diferă în mod substanțial de țările mediteraneene cu turism estival intens.