Arhiepiscopia Romano-Catolică organizează duminică procesiunea cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei, marcând vizita istorică a pontifului în România și comemorând memoria sa în rândul credincioșilor. Evenimentul va fi condus de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, și va reuni preoți, călugări și credincioși din întreaga arhidieceză, precum și membri ai comunității greco-catolice.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat lângă sediul Nunţiaturii Apostolice, la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în apropierea Parcului Cişmigiu.

Conform programului oficial transmis de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, la ora 14:15 credincioșii, preoții, persoanele consacrate și ministranții se vor reuni la monument pentru a participa la rugăciunea Sfântului Rozariu, care va începe la ora 14:30 în prezența ÎPS Aurel Percă.

La ora 15:00 va avea loc o celebrare liturgică și o binecuvântare cu relicva Sfântului Papă, urmată de plecarea procesiunii spre Catedrala Sf. Iosif la ora 15:15. La 15:45 va fi oficiată Sfânta Liturghie solemnă. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic la data de 22 octombrie, ziua inaugurării pontificatului său, iar anul acesta se împlinesc 26 de ani de la prima sa vizită în România (7–9 mai 1999).

Relicva care va fi purtată în procesiune constă într-o bucată de pânză cu câteva picături de sânge ale pontifului și a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif pe 19 mai 2011 de către cardinalul Stanisław Dziwisz, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul din bronz al Sfântului Papă, realizat de sculptorul Mirsad Begic, a fost dezvelit în 2011 la inițiativa Nunţiaturii Apostolice și a Primăriei Municipiului Bucureşti, în memoria vizitei istorice din 1999.

Pentru buna desfășurare a procesiunii, traficul rutier va fi restricţionat în intervalul 14:30 – 15:30 pe străzile Pictor Stahi și Schitu Măgureanu, cu excepția transportului public STB. Deplasarea participanților se va desfășura pe banda I de circulație, sensul de mers către Catedrala Sf. Iosif.

Organizatorii atenționează că aceste restricții sunt necesare pentru siguranța credincioșilor și buna coordonare a evenimentului. Procesiunea va include preoți, călugări și călugărițe, precum și credincioși din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de București și membri ai comunității greco-catolice, evidențiind astfel unitatea și participarea activă a comunității religioase.