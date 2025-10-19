Creștinismul câștigă teren în SUA. Tinerii redescoperă biserica

Creștinismul înregistrează o creștere semnificativă în Statele Unite, potrivit mai multor surse recente.

Vânzările de Biblie au crescut cu 41,6% față de anul trecut, iar aplicațiile religioase și consumul de muzică creștină au înregistrat creșteri notabile.

Această tendință sugerează o revitalizare a interesului religios, ceea ce experții consideră relevant pentru înțelegerea pe termen lung a practicii religioase americane.

„Aceste date reflectă o renaștere a implicării creștine în comunități, în special printre tineri”, a declarat un analist al Barna Group.

Potrivit Pew Research, numărul persoanelor care se identifică ca „fără afiliere religioasă” a atins un platou după creșteri rapide în ultimele decenii.

În prezent, 62% dintre adulții americani se consideră creștini, în timp ce 29% se încadrează în categoria „fără afiliere religioasă”.

Dintre creștini, 40% sunt protestanți, 19% catolici și 3% aparțin altor confesiuni creștine.

Printre cei fără afiliere religioasă, 5% se declară atei, 6% agnostici, iar 19% nu aderă la nicio credință particulară. Aceste cifre oferă un cadru clar pentru evaluarea impactului creștinismului asupra societății americane.

Barna Group subliniază creșterea participării la biserică în rândul generațiilor mai tinere.

„Persoana tipică din generația Z care frecventează biserica merge în medie la 1,9 weekenduri pe lună, în timp ce milenialii participă de 1,8 ori—o creștere constantă comparativ cu minimele înregistrate în timpul pandemiei”, a explicat reprezentantul Barna Group, tradus în română.

De asemenea, datele arată că bărbații au o rată mai mare de participare regulată la biserică: 43% dintre bărbați participă săptămânal, comparativ cu 36% dintre femei, iar tații căsătoriți cu copii sub 18 ani sunt cei mai frecvenți vizitatori.

Creșterea interesului religios se reflectă și în date concrete: în 2024, Convenția Baptistă de Sud, cea mai mare denominațiune din SUA, a raportat peste un sfert de milion de botezuri.

De asemenea, Alpha, cursul de dezvoltare și explorare creștină început în 1977, a atras peste două milioane de participanți doar anul trecut.

În plus, vânzările de Biblie și aplicațiile religioase au continuat să înregistreze creșteri semnificative, cu 80% mai multe descărcări față de 2019.

Această tendință a atras atenția pe rețelele sociale, unde utilizatorii discută despre potențialul creștinismului de a influența atât consumul cultural, cât și implicarea spirituală.

Creștinismul pare să joace un rol stabilizator în spațiul american, influențând atât comunitățile locale, cât și atitudinile sociale.

Rămâne de văzut dacă această creștere a consumului religios se va transforma într-o participare mai profundă și în valori spirituale durabile.

În context global, trendul american contrastează cu scăderile înregistrate în alte țări occidentale, ceea ce sugerează că SUA continuă să fie un punct de referință pentru studiile religioase internaționale.