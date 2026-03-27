Arheologii au găsit cel mai vechi pistol din Europa, lângă un castel german

Arheologii din Germania susțin că au identificat cel mai vechi pistol descoperit până acum pe teritoriul Europei. Artefactul, de dimensiuni reduse și bine conservat, oferă noi perspective asupra evoluției armelor de foc pe continent, informează allthatsinteresting.com.

Fragmentele de bronz descoperite recent în apropierea Castelului Kletzke din Brandenburg, Germania, par să dateze din anul 1390, ceea ce le-ar face cu aproape un deceniu mai vechi decât cel mai vechi pistol cunoscut până acum.

Totul a început când un arheolog voluntar, Matthias Dasse, a observat niște fragmente de bronz în timpul unei anchete pe teren în 2023. Inițial, piesele păreau simple, însă s-a dovedit rapid că aveau o valoare istorică remarcabilă. Fragmentele nu doar că aparțineau unei arme medievale, dar ar putea fi chiar cea mai veche armă de foc europeană documentată vreodată.

Cercetătorii suspectează că acest „tun de mână” vechi de peste 600 de ani ar fi putut fi folosit într-un episod deosebit de violent din istoria Brandenburgului, sugerând că descoperirea nu este doar remarcabilă prin vechime, ci și prin contextul său istoric.

Potrivit unei declarații a districtului Prignitz, fragmentele au fost „decorat artistic” și au fost recunoscute ca fiind partea frontală a unei arme de foc rudimentare. Matthias Dasse a predat rapid piesele autorităților, facilitând astfel identificarea lor ca relicve excepționale din epoca medievală.

Arheologii estimează că arma este mai veche decât „pușca Tannenberg” (foto), până acum considerată cea mai veche armă de foc portabilă datată precis în Europa. Dacă această estimare se confirmă, pistolul descoperit la Castelul Kletzke ar reprezenta cea mai veche dovadă arheologică cunoscută a folosirii armelor portabile cu pulbere neagră pe continentul european.

Cercetătorii cred, de asemenea, că arma ar fi putut fi utilizată în timpul unui asediu sângeros asupra Castelului Kletzke, care a avut loc tot în 1390. „Dacă această pușcă provine din asediul din 1390, ar fi o descoperire spectaculoasă pentru Brandenburg”, a declarat Christof Krauskopf, reprezentant al Oficiului de Stat Brandenburg pentru Managementul Patrimoniului și al Muzeului Arheologic de Stat.

„Nu există până acum nicio dovadă scrisă sau arheologică a utilizării armelor de foc în acea perioadă; până acum, aceasta a rămas doar o presupunere generală.”

La sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul german era fragmentat în multiple state independente, departe de unitatea politică de astăzi. În acest climat instabil, Castelul Kletzke a devenit scena unui conflict regional violent, culminând cu asediul din 1390, în care noua armă de foc ar fi putut juca un rol important.

Într-un episod istoric documentat de călugărul franciscan Detmar de Lübeck, asediul Castelului Kletzke a fost declanșat de doi nobili importanți: Henric I de Brunswick-Lüneburg și Eric al IV-lea de Saxa-Lauenburg, care și-au unit forțele și au înaintat spre fortăreață cu o armată de 1.100 de oameni. Fortăreața era deținută de familia von Quitzow, căreia împăratul Carol al IV-lea îi dăruise castelul încă din 1375.

Familia von Quitzow, destinată să devină una dintre cele mai influente din Brandenburg în secolele XIV și XV — perioadă denumită ulterior „Epoca familiei von Quitzow” — și-a apărat cu succes domeniul, respingând atacul ducilor. Această victorie le-a consolidat poziția în regiune și le-a permis să achiziționeze ulterior alte castele.

Castelul original Kletzke, scena asediului din 1390, nu mai există, fiind reconstruit în 1520, iar clădirea respectivă înlocuită cu un alt edificiu în secolul XIX. În 1931, și acest castel a fost demolat, lăsând în urmă doar ruine.

Un element surprinzător descoperit pe locul fortăreței a fost un pistol de bronz. Analizele indică faptul că arma nu a fost fabricată local, ceea ce sugerează că ar fi fost adusă de atacatori. Ornamentele și caracterul său inovator pentru acea perioadă îl transformau într-o armă impresionantă pentru vremea sa.

Soarta exactă a posesorului pistolului rămâne necunoscută, însă este probabil că acesta a pierit în timpul asediului eșuat, lăsând arma uitată pe câmpul de luptă. Astfel, fragmentele de bronz ale ceea ce ar putea fi cel mai vechi pistol din Europa au rămas ascunse în pădurile din jur timp de 633 de ani, martore tăcute ale unei victorii care a marcat puterea familiei von Quitzow.