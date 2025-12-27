Argintul trece de un prag istoric, iar aurul și platina ating noi recorduri pe piețele globale

Pe piețele internaționale de metale prețioase, argintul a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 75 de dolari pe uncie vineri, în timp ce aurul și platina au atins, de asemenea, niveluri record, potrivit datelor publicate de Reuters.

Evoluțiile din ultimele sesiuni de tranzacționare reflectă o creștere semnificativă a prețurilor metalelor, într-un context economic marcat de așteptări privind reduceri ale dobânzilor de către

Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) și de tensiuni geopolitice care influențează cererea globală pentru active considerate mai sigure.

Conform raportării Reuters, prețul argintului spot a crescut cu aproximativ 4% până la 74,68 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim istoric de 75,14 dolari pe uncie în sesiunea de vineri.

Spot argintul a înregistrat astfel o creștere puternică în acest an, depășind cu mult evoluția altor metale prețioase.

În aceeași zi, aurul spot a urcat cu aproximativ 0,8%, până la 4.515,73 dolari pe uncie, după ce anterior a atins un nou record de 4.530,60 dolari pe uncie. Contractele futures pe aur din Statele Unite, cu livrare în februarie, au avansat și ele, înregistrând o creștere de 0,9%.

Pe segmentul platinei, prețul spot a crescut cu 5,8%, până la 2.349,65 dolari pe uncie, după ce și acest metal prețios a atins un maxim istoric de 2.448,25 dolari pe uncie în timpul sesiunii.

În același timp, paladiul a înregistrat un avans de circa 7%.

Analiștii menționați în raportul Reuters subliniază că așteptările pieței privind o posibilă relaxare a politicii monetare a Rezervelor Federale ale SUA în 2026 influențează puternic apetitul pentru metale prețioase.

În prezent, piețele financiare anticipează reduceri ale ratelor de dobândă în anul viitor, ceea ce determină investitorii să căute active care pot păstra valoarea în condiții de dobânzi mai scăzute. Investing.com Canada

Un dolar american mai slab, în contextul acestor anticipări și al altor factori macroeconomici, contribuie la creșterea atractivității aurului și argintului pentru investitorii din afara SUA.

De asemenea, tensiunile geopolitice recente, precum acțiuni militare și incertitudini în diverse regiuni ale lumii, sunt menționate ca factori care susțin cererea pentru metale prețioase.

Un exemplu invocat în sursa Reuters este implicarea Statelor Unite în lovituri aeriene împotriva unor militanți în Nigeria, ceea ce a fost perceput ca un element care sporește interesul pentru active de refugiu. Investing.com Canada

Analiza citată în sursă menționează perspective de continuare a trendului ascendent pentru metale prețioase. Potrivit aceleiași analize, aurul și argintul ar putea atinge noi praguri în următoarele luni, pe fondul așteptărilor privind politici monetare mai acomodative și a interesului continuu al investitorilor pentru active considerate sigure.

În plus, evoluțiile de pe piețele de metale industriale, deficits în oferta de argint și includerea acestuia pe lista mineralelor critice din SUA sunt elemente care susțin cererea. Investing.com Canada

Experții citați în raportul Reuters notează că piețele metalelor prețioase se confruntă cu o liquiditate redusă spre final de an, ceea ce poate amplifica volatilitatea prețurilor.

În piețele cu lichiditate scăzută, variații relativ mici ale cererii și ofertei pot determina mișcări semnificative ale prețurilor.

Această situație este valabilă în special în perioada de peste sărbători, când volumele de tranzacționare sunt adesea reduse