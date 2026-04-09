Arestări în Rusia: Șase activiști „Vesna”, condamnați de Tribunalul din Sankt Petersburg

Mai mulți foști membri ai organizației de tineret Vesna au fost condamnați la închisoare de către Tribunalul din Sankt Petersburg. „Vesna”, un grup cunoscut pentru protestele și inițiativele civice dedicate libertăților individuale și transparenței guvernamentale, a fost vizat de autorități în ultimele luni, informează themoscowtimes.

Mai exact, un tribunal din Sankt Petersburg a pronunțat miercuri sentințe cu închisoarea pentru șase foști membri ai organizației de tineret pro-democratice Vesna, după ce aceștia au fost găsiți vinovați de acuzații de extremism și de răspândire de informații considerate „false despre război”.

Persoanele condamnate,cinci bărbați și o femeie, nu mai făceau parte din Vesna în momentul arestărilor, care au avut loc în iunie 2023. Fondată în 2013 în Sankt Petersburg, organizația „Vesna”, al cărei nume înseamnă „primăvară” în limba rusă, a devenit cunoscută după ce a organizat proteste anti-război în orașele din Rusia, imediat după lansarea invaziei în Ucraina.

În scurt timp, autoritățile au clasificat grupul drept „extremist”. Organizația pentru drepturile omului Memorial a declarat că cei șase foști membri condamnați trebuie considerați prizonieri politici.

Tribunalul Orășenesc din Sankt Petersburg i-a găsit vinovați de constituirea unui grup extremist, tulburări în masă, răspândirea de informații false despre armata rusă, promovarea acțiunilor ce amenință securitatea națională și reabilitarea nazismului.

Cea mai severă pedeapsă a fost aplicată Annei Arkhipova, care va sta după gratii 12 ani. Yan Ksenzhepolski a primit 11 ani, iar Vasili Neustroiev 10 ani de închisoare.

Pavel Sinelnikov a fost condamnat la 7 ani și jumătate, în timp ce Ievgheni Zateev și Valentin Khoroșenin vor ispăși câte șase ani și două luni. Procurorii ceruseră anterior pedepse între opt și 13 ani.

Inițial, toți cei șase au pledat nevinovați. Ulterior, Khoroșenin și-a recunoscut întreaga vină și a depus mărturie împotriva colegilor săi de grup. Arkhipova a declarat că, după mărturisirea lui Khoroșenin, acesta i-ar fi spus că „nu contează ce s-a întâmplat de fapt, ci cum a redactat anchetatorul”. Organizația Vesna a refuzat să comenteze decizia instanței atunci când a fost contactată de The Moscow Times.

Organizația Vesna, cunoscută inițial ca un grup civic de tineri activi în Sankt Petersburg, continuă să fie în centrul atenției autorităților din Rusia, chiar dacă majoritatea membrilor săi nu mai locuiesc în țară.

Fondată în 2013 ca o mișcare de mobilizare civică și critică la adresa diverselor politici ale Kremlinului, Vesna și-a atras repede un rol proeminent ca voce anti‑război odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.

De atunci, grupul a organizat proteste împotriva mobilizării și a apelat la participarea publică la marșuri cu mesaje anti‑conflict, ceea ce a determinat autoritățile ruse să îl eticheteze drept organizație extremistă și să îl interzică oficial

Cu pricire la procesul celor șase foști activiști, ancheta s‑a bazat în mare parte pe postările publicate pe rețelele sociale ale Vesna, considerate de procurori ca dovezi ale implicării tuturor inculpaților în acțiuni împotriva statului.

Criticii procesului, inclusiv susținători ai activiștilor, susțin că dovezile nu au fost clar atribuite fiecăruia dintre cei judecați și că verdictul reflectă mai mult dorința autorităților de a descuraja opoziția publică decât fapte concrete.