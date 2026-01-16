Anul Nadia Comăneci. Ingrid Istrate explică greutatea unui zece perfect și ce înseamnă 2026 pentru Onești

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul care a schimbat definitiv istoria gimnasticii mondiale prin primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. La jumătate de secol distanță, România alege să transforme această aniversare într-un program național de durată, iar orașul Onești, locul în care legenda a prins contur, devine centrul simbolic al celebrării.

Pentru Ingrid Istrate, președintele CSM Onești, anul aniversar nu vine cu presiune, ci cu un sentiment de responsabilitate asumată firesc. „Nu cred că aș putea să o numesc presiune. Tot ceea ce face Oneștiul face cu mare drag. Nadia înseamnă totul pentru noi, este simbolul nostru”, spune ea în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Emoțiile, oboseala și stresul sunt inevitabile într-un proiect de asemenea amploare, dar, așa cum subliniază Ingrid Istrate, ele nu sunt dublate de teamă, ci de motivație.

Pregătirile pentru Anul Nadia Comăneci nu au început odată cu intrarea în 2026, ci cu câteva luni mai devreme. În noiembrie 2025, o asociație de tineret a realizat în Onești o murală dedicată Nadiei Comăneci, pe primul bloc în care gimnastele au fost cantonate în perioada pregătirii centralizate.

Lucrarea, realizată în doar șapte zile de un singur artist, a funcționat ca un semnal simbolic și a evidențiat faptul că orașul își asumă, vizual și public, rolul de capitală a aniversării.

De aici s-a construit un calendar amplu, cu peste 50 de proiecte, majoritatea dedicate copiilor și tinerilor. „Ne dorim să transmitem un mesaj foarte puternic: imposibilul nu există”, explică Ingrid Istrate.

Mesajul este, inevitabil, legat de performanța Nadiei Comăneci, dar depășește dimensiunea strict sportivă. Este un discurs despre muncă, perseverență, talent și acces egal la șanse, indiferent de mediul social din care provin copiii.

O componentă importantă a programului din 2026 este sportul de masă. Evenimentele nu se adresează doar copiilor, ci și familiilor, adulților și seniorilor. „Avem acțiuni inclusiv pentru pensionari. Vrem să-i determinăm pe oameni să iasă la mișcare și să înțeleagă că sportul înseamnă o viață sănătoasă”, spune președintele CSM Onești.

În acest sens, Anul Nadia Comăneci nu este doar o celebrare a trecutului, ci și un instrument de educație și prevenție, care folosește un simbol național pentru a crea obiceiuri sănătoase la nivel local.

Anul aniversar a adus cu sine și o recunoaștere importantă la nivel internațional, anume că Onești a obținut titulatura de „Oraș European al Sportului” pentru 2026. Distincția a fost acordată în urma unui concurs de dosare, evaluat de o comisie care a vizitat orașul și a analizat infrastructura, proiectele și strategia sportivă locală.

„Înseamnă vizibilitate, muncă și mândrie”, spune Ingrid Istrate pentru Evenimentul Zilei. „Să fii Oraș European al Sportului chiar în Anul Nadia Comăneci este, din punctul meu de vedere, maximum pe care ți-l poți dori ca și comunitate”, a punctat ea.

La momentul evaluării, Oneștiul a beneficiat și de susținerea oficială a conducerii sportului românesc, prin prezența președintelui COSR, Mihai Covaliu, și a președintelui Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan.

În competiția pentru acest titlu, Oneștiul nu a avut contracandidați din România, dar a concurat cu orașe din Turcia, Franța, Portugalia sau Spania. Titlul de Oraș European al Sportului nu este unic la nivel continental, însă la finalul anului 2026 va exista o evaluare comparativă a tuturor proiectelor derulate.

Bruxelles-ul va desemna atunci cel mai performant oraș european al sportului din acel an. Este un obiectiv pe care Ingrid Istrate și l-a asumat explicit. „Cred cu tărie că avem șanse reale să câștigăm. Îmi doresc ca Anul Nadia Comăneci să fie cel mai frumos an și ca Oneștiul să fie cel mai frumos oraș european al sportului în 2026”, afirmă ea.

Dincolo de evenimentele aniversare, strategia sportivă a Oneștiului se bazează pe un model construit în ani. CSM Onești a mizat constant pe selecții în mediul rural, acolo unde resursa de talent este adesea insuficient valorificată. „De acolo am reușit să descoperim copii cu care să construim performanță”, explică Ingrid Istrate.

Un exemplu elocvent este Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, selecționată într-un astfel de proiect. Sistemul de pregătire este unul centralizat, cu antrenamente asigurate pe tot parcursul anului, în baza sportivă din Onești, pe cheltuiala statului român.

Un alt pilon al strategiei CSM Onești este gestionarea perioadei de după cariera sportivă. Majoritatea sportivilor intră în club la vârste foarte fragede și îl părăsesc după finalizarea studiilor universitare. În ultimii doi ani, conducerea clubului a dezvoltat un proiect prin care foștii sportivi sunt încurajați să revină ca antrenori.

Procesul este gradual, de la voluntariat, la contracte de activitate sportivă și, esențial, sprijin logistic din partea administrației locale. „Primăria Onești ne-a ajutat oferind garsoniere sau apartamente tuturor sportivilor care s-au întors în sală ca antrenori. Fără acest sprijin, nu aș fi reușit”, specifică Ingrid Istrate.

Echipa de la CSM Onești pregătește proiecte europene de perfecționare a antrenorilor, în parteneriat cu Stadionul „Nadia Comăneci”, și își fixează deja obiective pentru Jocurile Olimpice din 2028. Detaliile sunt, deocamdată, păstrate în plan intern.

Cert este că Anul Nadia Comăneci nu este doar o aniversare festivă, ci un test de maturitate pentru un oraș care trăiește cu o moștenire uriașă.

„Este o moștenire extrem de frumoasă, dar și foarte grea, care te obligă”, spune Ingrid Istrate. La Onești, această obligație pare să fi fost transformată într-un proiect de comunitate, cu privirea îndreptată nu doar spre trecutul glorios, ci și spre generațiile care urmează.