Politica Antonescu a găsit marea problemă a lui Ponta: Nu că e trădător, ci că e travestit







Crin Antonescu a recunoscut că cel mai mare dușman politic al său este Victor Ponta. Candidatul coaliției spune că marea problemă a fostului premier este ipocrizia.

Crin Antonescu a respins acuzațiile lui Victor Ponta, care a spus că în spatele campaniei sale s-ar afla fostul director al SRI, Eduard Hellvig.

Antonescu: "S-a vorbit mult prostește și calomnios"

"By the way, marea problemă a lui Victor Ponta nu e că e trădător, ci că e travestit.

Am avut oameni politici sau de care am fost apropiat în decursul timpului, a fost Stelian Tănase, a fost Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani.

A însemnat mult pentru mine deși n-am avut relații de afaceri cum s-a vorbit mult prostește și calomnios, au fost oameni cu care am construit ei fiind mai tineri, nu pot să spun că i-am format, dar cu care din postura de mai bătrân, oameni care fac și au făcut lucrurim improtante, Eduard Hellvig, Mircea Roșca", a spus candidatul coaliției.

Cine a pus frână democrației în România

Totuși, el a avut adversari pe care îi consideră responsabili pentru frânarea evoluției democratice a României.

Printre aceștia se numără Ion Iliescu, Adrian Năstase și Traian Băsescu.

Critica sa față de Băsescu este deosebit de vehementă, considerându-l un impostor care a falsificat valorile fundamentale ale dreptei și ale statului de drept.

Antonescu subliniază că, spre deosebire de Iliescu și Năstase, Băsescu a pretins că susține principii importante pentru democrație, dar în realitate le-a compromis.

"Dușmani n-am avut dacă prin dușmănie înțelegem încărcătură sufletească, nu cred că merită să urăști, dar adversari chiar dacă nu pe aceeași poziție mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrației – pe rând au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu.

Băsescu are un loc special pentru că spre deosebire de ceilalți doi a fost un mare impostor – chestiunea dreptei și a statului de drept, adică două mari valori pentru mine pe care el le-a falsificat", a mai spus Crin Antonescu.