Politica Ponta: Am un plan foarte clar pentru România și sunt în stare să rezolv toate problemele







Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a avut o întâlnire la Constanța cu susținătorii și echipa sa de campanie, în scopul pregătirii campaniei electorale, programată pentru sfârșitul săptămânii următoare. Acesta a declarat că România se află într-o criză profundă, subliniind că este necesar ca țara să fie condusă de persoane cu experiență în domeniile administrației și diplomației pentru a depăși dificultățile din prezent.

„Am un plan foarte clar pentru România și sunt în stare să rezolv aceste probleme”

Candidatul a declarat, în cadrul unui interviu, că România se află într-o criză economică mai gravă decât cea din 2010, iar în acest context, țara are nevoie de o persoană care are experinență.

„Suntem într-o mare criză, ca să nu folosesc termeni mai duri, și pe partea economică unde măresc taxele, nu se dau pensiile, nu se dau drepturile la militari. Cu alte cuvinte din punct de vedere economic suntem într-o situație mai rea decât în anul 2010. Din punctul de vedere al politicii internaționale, cu lupta asta politică între SUA și Europa, noi picăm la mijloc.

În aceste condiții, la nevoie și la necaz cred că trebui niște oameni cu experiență și care au un plan foarte clar. Am experiență, am un plan foarte clar pentru România și sunt în stare să rezolv aceste probleme”, a declarat candidatul la alegerile prezidențiale.

Statele Unite, singura țară capabilă să asigure securitatea României

Victor Ponta a afirmat că Statele Unite sunt singura țară capabilă să asigure securitatea României și că relația cu Administrația Trump trebuie să fie corectă.

„Este adevărat că SUA este singurul stat care ne poate garanta siguranța. Orice altceva sunt doar vorbe, că ne apără Franța, că ne apără Germania. Nu este adevărat. Astăzi când vorbim singura țară care este aici prezentă, chiar aici la Mihail Kogăniceanu, și care are capacitatea de a-l speria pe Putin este America.

Am avut ocazia să îl întâlnesc pe președintele Trump și echipa lui și așa particular la Mar a Lago și oficial la Washington. Văd o relație total diferită de tot ce am avut până acum, foarte pragmatică, foarte directă, foarte pro business, adică nu te duci cu vorbe goale, ca să vii cu vorbe goale, te duci cu un plan foarte clar în care arăți ce câștigă America, ce câștigă România, bați palma și te ții de ceea ce ai promis. Doar așa putem avea o relație bună cu Administrația Trump”, a explicat acesta.

China, un potențial partener al României

În 2013, când era prim-ministru, Victor Ponta a organizat un summit la Palatul Parlamentului, la care a participat o delegație de 400 de oameni de afaceri din China, cu scopul de a le demonstra că România este o țară potrivită pentru investițiile cu capital chinez. Ponta susține și în prezent aceeași viziune.

„China poate fi un partener din punct de vedere economic pentru că politic sau militar nu se pune problema să avem colaborări, dar nici nu este vreun pericol. Și pentru că ai adus aminte. Suntem în Constanța, grupurile 3 și 4 de la Cernavodă trebuiau să fie gata până acum și, de fapt, nici nu s-a săpat primul metru sau să se pună prima cărămidă.

Avem o mare problemă cu prețurile la energie, avem o problemă în special aici în Dobrogea, dar și în restul țării cu infrastructura energetică. Ceea ce nu o să lucrăm cu China, și este normal, nu vom lucra infrastructură critică, partea de comunicați, militare, absolut critice”, a precizat acesta.

„Am și trădat și am fost și trădat”

Victor Ponta a declarat că nu a avut o viață lipsită de greșeli, recunoscând atât trădări, cât și momente în care a fost trădat. El a subliniat că nu vrea ca un sistem similar celui condus de Coldea să mai existe în România.

„Am și trădat și am fost și trădat. Ambele s-au întâmplat, ca în viață. Cine are o viață perfectă? Nu am niciun fel de dorință de răzbunare sau de revanșă. Mai degrabă am o dorință extraordinară de a construi și de a învăța exact din greșelile făcute în trecut.

Sunt foarte sigur și am credință că România are un destin important, pozitiv și că acum este momentul să îl punem în practică. Acel sistem condus de Coldea mi-a făcut mie și familiei mele foarte mult rău. Prin dosare nedrepte prin toate abuzurile la care am fost supuși eu și familia mea”, a explicat acesta.

Ponta: „Habar nu avea lumea cine este Călin Georgescu sau George Simion atunci”

Acesta a mai discutat și despre eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială, dar și despre criticile pe care le-a primit de-a lungul timpului.

„Absolut toată lumea care are o opinie politică nu trebuie să fie persecutat și anchetat pentru asta, nu vreau să văd mascați care bat dimineața la oameni la ușă doar pentru că au o opinie politică, nu vreau să văd că un candidat este anchetat doar pentru că a vrut să candideze și apoi eliminat din cursă, cum a fost cazul lui Călin Georgescu.

Cei care spun că încerc să mă urc pe valul suveranist fac afirmații stupide. În urmă cu 10 ani sloganul meu a fost ”Mândri că suntem români”. Habar nu avea lumea cine este Călin Georgescu sau George Simion atunci. Eu sunt patriot, cred în România și cred că atunci când ești președinte sau premier datoria ta nu este față de Bruxelles, de Washington, de ambasade, ci față de români”, a mai declarat candidatul, într-un interviu pentru Replicaonline.ro