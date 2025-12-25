Economie

Angajații care muncesc de Crăciun în fiecare an. Vacanța e un lux pentru ei

Comentează știrea
Angajații care muncesc de Crăciun în fiecare an. Vacanța e un lux pentru eiAngajați Crăciun. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Meseriile care nu iau vacanță de Crăciun. În timp ce majoritatea românilor se bucură de luminițele festive, colindele și mesele îmbelșugate, există categorii de angajați care își petrec sărbătorile la muncă. Pentru ei, Crăciunul nu înseamnă vacanță, ci responsabilitate și efort suplimentar.

În fiecare an, de la spitale la restaurante și magazine, anumite profesii rămân active, garantând că societatea funcționează chiar și în zilele de sărbătoare.

Meseriile care nu iau vacanță de Crăciun

Sectorul medical rămâne activ în permanență, indiferent de sărbători. Medicii, asistentele și personalul auxiliar din spitale își desfășoară activitatea în Ajun și de Crăciun, asigurând continuitatea îngrijirii pacienților.

Spital

Spital. Sursa foto: Freepik

Urgențele nu țin cont de calendar, iar serviciile medicale trebuie să funcționeze fără întrerupere. Farmaciile și centrele care furnizează medicamente vitale rămân deschise, garantând accesul pacienților la tratamentele necesare.

Vedete născute de Crăciun. Dublă sărbătoare în familia lor
Vedete născute de Crăciun. Dublă sărbătoare în familia lor
Alertă sanitară în Uniunea Europeană. OMS confirmă apariția MERS în Franța
Alertă sanitară în Uniunea Europeană. OMS confirmă apariția MERS în Franța

Pompierii și polițiștii își desfășoară activitatea în mod constant de sărbători pentru a menține siguranța publică. Intervențiile în caz de incendii, accidente sau alte situații de urgență nu pot fi amânate, iar patrulele poliției continuă să asigure ordinea publică. Acești angajați se află permanent în serviciu, gata să răspundă oricărei situații, chiar și în zilele festive.

pompieri

pompieri / sursa pozei: dreamstime.com

Restaurante, hoteluri și centre comerciale

Angajații din restaurante și hoteluri fac față unei cereri crescute de sărbători, asigurând mesele festive și serviciile pentru clienți. Ritmul alert și orele suplimentare transformă Crăciunul într-o perioadă de muncă intensă.

În paralel, magazinele și centrele comerciale rămân deschise, iar personalul de la rafturi, case de marcat și depozite se confruntă cu aglomerație și cerință constantă, asigurând aprovizionarea populației cu alimente, cadouri și decorațiuni.

ospatar

Ospatar. Sursa foto: Freepik

Curierii și angajații din logistică asigură livrarea comenzilor online și a cadourilor, care cresc semnificativ înainte de Crăciun. În același timp, șoferii de taxi și personalul din transportul public rămân activi pe 25 decembrie pentru a facilita deplasarea celor care petrec sărbătorile în afara casei.

Programul prelungit și volumul crescut de activitate transformă aceste zile într-o perioadă solicitantă, dar esențială pentru funcționarea societății.

Artiștii și entertainerii

Artiștii care cântă la petreceri, evenimente corporate și concerte de Crăciun lucrează intens pentru a aduce atmosfera festivă. Cântăreți, DJ-i, trupe cover și muzicieni asigură divertismentul participanților, transformând sărbătorile într-o experiență memorabilă.

Microfon

Microfon. Sursa foto: 151429450 © Peerapat Tharawiwat | Dreamstime.com

Munca lor implică ore lungi de pregătire, deplasări între locații și adaptarea constantă la cerințele publicului. Trupele de colindători și cover band-urile au programări multiple, uneori în mai multe locații într-o singură zi. Astfel, perioada Crăciunului pentru artiști este una de muncă susținută, în care sacrifică timpul personal și momentele petrecute alături de familie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Vedete născute de Crăciun. Dublă sărbătoare în familia lor
13:17 - Alertă sanitară în Uniunea Europeană. OMS confirmă apariția MERS în Franța
13:05 - Prințesa Charlotte cucerește inimile britanicilor, alături de mama sa, cântând la pian
12:52 - Rafale uriașe și troiene, în munții din vestul țării. Vânt de 120 km/h, în Hunedoara și Caraș‑Severin.
12:42 - Femeie prinsă într-o fântână adâncă de 15 metri. Salvarea a venit din comunitate
12:28 - Socialistul Albanese a scăpat de sub control terorismul antisemit. Încă un atac în Australia

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale