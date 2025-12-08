Andrei Caramitru, atac fără precedent la vârful USR: Alegeri interne fake, controlate de boți. Drulă nu este votabil

Andrei Caramitru, economist și fost apropiat al USR, a lansat o critică virulentă la adresa conducerii Uniunii Salvați România, în urma rezultatelor electorale recente. Într-o postare amplă, acesta acuză actuala conducere de fraudarea democrației interne prin „boți și adrese de mail false” și descrie grupul de decizie format din Drulă, Barna, Ghinea și Voiculescu drept o „gașcă închisă” ruptă de realitate.

Caramitru își începe analiza declarându-se „șocat” de deciziile strategice ale USR, făcând referire la scorul de 8% obținut la parlamentare de alianța condusă de Cătălin Drulă, un rezultat pe care îl califică drept „un dezastru complet, absolut”.

Analistul subliniază paradoxul candidaturii lui Cătălin Drulă. Deși admite că fostul lider USR este „un tip smart și educat”, Caramitru susține că acesta nu are priză la public, fapt demonstrat de cifre.

El critică modul în care s-a decis candidatura lui Drulă în București, considerând-o o mișcare sinucigașă politic în fața unor competitori precum Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță:

“Și vin alegeri în București . Unde ȘTII ca va fi Ciucu (care e super adorat de votantii netalibanizati useristi), Baluta (super performer de la PSD) si va fi si aur. Greu ! Și stai tu și te gândești așa - breee - pe cine putem noi candidat să îi batem pe toți ăștia? Drula ! Logic ! Dacă zice ND ca e bun sigur câștigă. Like - wtf ???? Evident ca se duce totul in cap iar. Alt om nu aveti sau cum? A demonstrat la vot ca nu e ales de oameni cum sa alegi fix pe el? În contextul asta? Wtf !!!! Va ieși evident dezastru!”

Cea mai dură parte a rechizitoriului lui Caramitru vizează mecanismele interne de putere din partid. Acesta susține că USR este capturat de un grup restrâns format din Cristian Ghinea, Ionuț Moșteanu, Vlad Voiculescu, Dan Barna și Cătălin Drulă, care blochează orice reformă reală.

Mai mult, Caramitru lansează acuzații de fraudă internă, susținând că alegerile din partid sunt simulate: „Există mii de membri care nu există - adrese de mail care «votează», controlate de gașcă. Deci poate veni și soacra lui Obama sau mama lui Musk - nu ai cum câștiga vreun vot în interior orice ai face - ca nu controlezi boții votanți”, afirmă economistul.

El îl indică pe Cristian Ghinea drept „mastermind-ul” acestei scheme, comparând metodele acestuia cu cele din perioada stalinistă, incompatibile cu un partid care se pretinde reformist în secolul 21.

În opinia lui Caramitru, singura șansă de salvare a partidului este preluarea conducerii de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și „curățarea” formațiunii de actuala conducere centrală.

„Fritz e nevoie să pună piciorul în prag și efectiv să reformeze USR - dacă nu merge, ăia buni să facă un pol cu [Ilie] Bolojan și ceilalți buni din PNL. Și să lase pe Ghinea și Drula cu ștampila”, conchide Caramitru.