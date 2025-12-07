Politica

Victor Ponta, după victoria lui Ciucu: USR s-a făcut iar de râs

Victor Ponta, după victoria lui Ciucu: USR s-a făcut iar de râs
Fostul premier Victor Ponta a transmis primele observații după încheierea alegerilor pentru Primăria Capitalei, desfășurate pe 7 decembrie 2025. Scrutinul a fost organizat după ce Nicușor Dan a demisionat din funcția de edil, devenind președinte al României în luna mai, iar Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturi, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26,3%.

Ponta a criticat USR

În mesajul său, Ponta a criticat atât prestația USR, cât și modul în care PSD a gestionat campania. „USR s-a facut iar de răs, dar ei nu au simțul ridicolului”, a scris fostul premier.

El a subliniat că Nicușor Dan a lăsat bucureștenilor un „cadou” electoral pe care aceștia nu l-au apreciat, iar sprijinul acordat de președintele recent ales nu i-a adus candidatului USR un avantaj semnificativ: „Candidatul sprijinit de Președintele proaspăt ales tocmai a terminat pe locul 4.”

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Victor Ponta a apreciat, în schimb, competența lui Ciucu: „Ciucu știe meseria de Primar; venind după Nicușor Dan cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun.”

Fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău
Fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău
Primele rezultate parțiale AEP. Ciucu rămâne pe primul loc, Anca Alexandrescu e în fața lui Băluță. Live text
Primele rezultate parțiale AEP. Ciucu rămâne pe primul loc, Anca Alexandrescu e în fața lui Băluță. Live text

Ce spune de Băluță

Totodată, fostul lider PSD a considerat că Daniel Băluță ar fi putut avea mai mult succes dacă nu ar fi fost afectat de apartenența politică: „Daniel Băluță ar fi fost un Primar General foarte bun; dar din păcate apartenența politică, în loc să îl ajute, l-a dezavantajat în București; dacă era un candidat independent de proveniență PSD (gen Sorin Oprescu) ar fi câștigat.”

Daniel Băluță

Daniel Băluță/ Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ponta, despre strategia AUR

Ponta a comentat și asupra strategiei suveraniștilor, referindu-se la George Simion, și asupra lipsei de coerență a USR în campanie, menționând că partidele mici ajung uneori la putere prin sprijin extern și propagandă internă, fără suport popular.

În încheiere, fostul premier și-a exprimat speranța pentru administrația Capitalei sub conducerea lui Ciucu. „Ca bucureștean sper sincer că orașul o să fie mai bine administrat decât în ultimii ani. Și poate Ciucu rămâne la Primărie și nu se mută la Cotroceni în 2030.”

2
