Sport Casemiro revine, Neymar lipsește. Prima mutare a lui Ancelotti ca selecționer al Braziliei







Carlo Ancelotti, noul selecționer al Braziliei, a decis să-l readucă la echipa națională pe Casemiro, mijlocașul de la Manchester United. În schimb, acesta a omis să includă pe Neymar în lotul convocat pentru următoarele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Neymar nu se află pe lista lui Ancelotti

Ancelotti a explicat că Neymar se află în perioada de recuperare, motiv pentru care nu a fost trecut pe lista jucătorilor pe care se bazează în următoarele două meciuri din preliminarii. Potrivit selecționerului italian, obiectivul este ca atacantul să ajungă la Cupa Mondială în cea mai bună formă posibilă.

„Neymar nu este pe listă pentru că abia a revenit după accidentare. Am vorbit cu Ney şi am căzut de acord asupra acestui punct. Am încredere în el şi vrem ca el să ajungă la Cupa Mondială în cea mai bună condiţie posibilă”, a afirmat el.

Pe cine se bazează

Pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială 2026 contra Ecuadorului și Paraguayului, programate pe 5 și 10 iunie, Carlo Ancelotti i-a readus în lot pe Casemiro (Manchester United) și Richarlison (Tottenham). De asemenea, pe lista jucătorilor cheie se află Marquinhos (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid) și Raphinha (FC Barcelona).

„Este o mare onoare să conduc cea mai bună echipă din lume”, a declarat italianul.

Cu cinci trofee câștigate în Liga Campionilor, fiind cel mai titrat tehnician din istoria competiției, italianul în vârstă de 65 de ani a pornit în prima sa aventură pe banca unei echipe naționale.

Ancelotti, mari speranțe pentru echipa Braziliei

În ultimii ani, echipa Braziliei nu a bifat prea multe victorii importante. După ce a acceptat această nouă provocare, Carlo Ancelotti a declarat că își dorește să câștige Cupa Mondială 2026.

Cu toate acestea, despărțirea de madrileni nu a fost ușoară. Înainte de a pleca de la Real Madrid, tehnicianul a mărturisit că este mândru de rezultatele obținute alături de jucători.

„Fotbalul, ca şi viaţa, este plin de aventuri care încep, dar se termină întotdeauna. Întotdeauna am ştiut că într-o zi perioada mea la Real se va încheia. A fost o perioadă minunată care se apropie de sfârşit. O perioadă formidabilă. Dar dacă până şi viaţa are un sfârşit, imaginaţi-vă cum este când se încheie o perioadă alături de o echipă de fotbal”, spunea el.