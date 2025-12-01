ANAF lansează OLX-ul propriu: Marfa confiscată va ajunge direct la români, fără secrete

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituția are în plan, în cadrul unui proiect din PNRR, dezvoltarea unei platforme online interne, denumită intern „OLX-ul ANAF-ului”. Scopul este de a pune la dispoziția publicului toate produsele confiscate, evitând astfel suspiciunile că anumite bunuri ar fi vândute „pe sub mână”.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces şi marfa pe care o confiscăm.

Legislația ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituții ale statului pentru a vedea dacă marfa poate fi pusă în consum, pentru că vorbim de o marfă la negru, care de cele mai multe ori nu respectă condițiile de calitate. După aceea, lucrăm la această platformă unde să transparentizăm tot ce vindem, mai precis orice confiscăm, astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea lor”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Înainte de a fi scoase la vânzare, a explicat Nica, bunurile confiscate vor fi verificate împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și alte instituții pentru a stabili dacă pot fi puse în consum.

„Primul lucru pe care îl facem când confiscăm marfa este să ne întâlnim cu colegii de la ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului, pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum. Vom transparentiza absolut tot în zona vânzării bunurilor confiscate”, a afirmat Nica.

Președintele ANAF a anunțat că instituția a derulat recent o acțiune amplă într-unul dintre marile complexe comerciale ale țării, verificând 1.100 de depozite. În cadrul acestei operațiuni, bunurile din 30 de depozite au fost confiscate, iar monitorizarea va continua.

„A fost o acțiune amplă, am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta colegii noștri sunt acolo în continuare și fac monitorizare. Aici vorbim de un angro”, a spus Nica.

Acesta a mai declarat că românii manifestă o tendință tot mai mare de a cumpăra online, iar ANAF derulează acțiuni în această zonă, împreună cu structurile Antifraudă: „Am publicat unele dintre ele. Am avut o acțiune pe platforme. Urmarea acestei acțiuni, am confiscat marfă și bani de peste 40 de milioane de lei.

O altă acțiune, care vizează site-uri de acest tip, a condus la confiscarea a aproximativ 11 milioane de lei. Modul de lucru și de acțiune al acestor site-uri este unul care ne provoacă profesional, deoarece este foarte greu să identifici persoana juridică din spate”.