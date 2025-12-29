ANAF, clarificări legate de darul de nuntă. Ce trebuie să știe mirii care își organizează marele eveniment în 2026

Mai multe articole și postări apărute recent în spațiul public au sugerat că sumele primite la evenimentele de familie, precum nunți sau botezuri, ar trebui declarate la ANAF pentru impozitare. În urma acestui val de informații, instituția a venit cu o serie de clarificări.

Fiscul a explicat că sumele primite la nunți, botezuri sau alte evenimente de familie nu sunt impozitate și nu trebuie declarate. Acestea nu intră în categoria veniturilor impozabile, deoarece nu sunt recurente și nu provin din activități economice, investiții sau activități independente.

Instituția reamintește că veniturile impozitabile includ salariile, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor și câștiguri din jocuri de noroc. În schimb, darurile de familie, moștenirile și donațiile rămân neimpozitabile.

ANAF le recomandă românilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să trateze cu discernământ informațiile care apar în diverse publicații sau pe rețelele sociale.

La începutul lunii noiembrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va continua controalele în domeniul organizării de evenimente private, inclusiv nunți, botezuri și petreceri corporate. Decizia a venit după ce campania de prevenție și colectare de date derulată în vara anului 2025 a condus la o creștere semnificativă a veniturilor declarate de firmele din acest sector.

Potrivit instituției, o parte importantă a companiilor a început să se conformeze voluntar, însă există în continuare firme care nu declară în mod transparent sumele încasate. În perioada iunie – septembrie 2025, veniturile declarate de firmele care organizează evenimente festive au crescut cu 16,10%. Impozitul pe profit a urcat cu 19,68%, iar cel pe venit cu 19,61%. Sumele raportate ca TVA au fost mai mari cu 20,32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală monitorizează activitatea principalilor organizatori de evenimente prin datele din sistemele electronice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și din surse publice. Analizele au evidențiat discrepanțe importante între estimările privind încasările generate de evenimente și sumele raportate la fisc. ANAF consideră că aceste diferențe indică un nivel suboptimal de conformare fiscală în cazul unor operatori, ceea ce justifică trecerea de la etapa de prevenție la cea de control.

Începând cu 10 noiembrie, ANAF a desfășurat verificări în acest sens, vizând peste 80 de societăți care nu au răspuns campaniei de conformare voluntară.

Instituția a transmis că firmele care nu se conformează vor suporta consecințele legale, în timp ce cele care respectă legislația beneficiază de un cadru fiscal stabil și o concurență corectă pe piață.

ANAF a subliniat că verificările nu au avea loc în timpul evenimentelor și nu au legătură cu cei care sunt prezenți la acestea.