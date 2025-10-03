Justitie

ANAF a preluat jumătate din imobilul lui Iohannis din Sibiu. Instituția confirmă schimbarea yalei

ANAF a preluat jumătate din imobilul lui Iohannis din Sibiu. Instituția confirmă schimbarea yaleiKlaus Iohannis. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat preluarea, în condițiile legii, a cotei de ½ din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu. Măsura a fost luată ca urmare a unei moșteniri vacante prin care statul român a dobândit dreptul de coproprietate.

Procedura a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

Următorul pas va fi anunțul oficial privind scoaterea la licitație a imobilului, pentru ca statul să poată recupera prejudiciul. Este vorba despre aproximativ 4,7 milioane lei, reprezentând chirii încasate timp de 17 ani.

Schimbarea yalei și accesul în imobil

În comunicatul oficial, instituția precizează că foștii proprietari și-au exprimat acordul pentru accesul ANAF în spațiul respectiv, însă nu au participat la procedură. În aceste condiții, reprezentanții AJFP Sibiu au procedat la schimbarea yalei ușii de la intrare, pentru a asigura exercitarea drepturilor statului ca proprietar.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Klaus Iohannis

Sursa foto: captură video

Urmează valorificarea bunului

Conform legii, bunurile preluate de stat prin moștenire vacantă sunt administrate și, ulterior, valorificate în beneficiul bugetului public.

ANAF subliniază că va continua să acționeze „în mod transparent și echitabil, asigurându-se că toate bunurile care revin statului, indiferent de natura lor, sunt administrate și valorificate corect în beneficiul bugetului public”.

