Klaus Iohannis a rămas fără casa de la Sibiu. ANAF a preluat imobilul - Surse

Klaus Iohannis a rămas fără casa pe care o avea în Sibiu, după ce inspectorii ANAF au intrat oficial în posesia imobilului, care fusese anterior închiriat băncii Raiffeisen. Odată cu finalizarea procedurii, imobilul trece în proprietatea statului român, iar fostul președinte este obligat să restituie aproximativ un milion de euro, sumă care reprezintă chiriile încasate necuvenit în ultimii ani.

Potrivit surselor G4Media și Economedia, procesul-verbal de predare-primire a fost semnat în cursul zilei, iar fostul președinte a pierdut astfel una dintre proprietăți.

Procedura de executare silită vine la scurt timp după notificarea oficială prin care familia Iohannis a fost somată să elibereze imobilul și să restituie suma de 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă chiriile obținute nelegal din închirierea către o bancă a imobilului din Sibiu, în condițiile în care proprietarii nu mai dețineau un titlu valabil de proprietate.

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat Nica.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit din partea ANAF o solicitare oficială de a preda cheile imobilului pierdut în instanță și de a restitui sumele încasate din chirii pe parcursul ultimilor 17 ani, evaluate la aproximativ 4,7 milioane de lei.

Primul pas al procedurii îl constituie preluarea efectivă a imobilului de către stat, însă accesul complet în clădire ar putea fi condiționat de acordul celuilalt coproprietar, care deține cealaltă jumătate a construcției.

Casa situată în centrul Sibiului a ajuns în proprietatea lui Klaus Iohannis în anii ’90, fiind achiziționată de la Rodica Baștea, o româncă stabilită în Statele Unite.

Ulterior, instanțele au constatat nulitatea certificatului de moștenitor prin care aceasta își dobândise dreptul de proprietate, fapt care a dus la reîntoarcerea imobilului în patrimoniul statului român. Ca urmare, ANAF a inițiat procedurile necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat.