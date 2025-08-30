Social

Alimentele ultraprocesate sunt peste tot: Cât de nocive sunt pentru sănătate

Dulciuri. Sursa foto Pixabay
Alimentele ultraprocesate, care se găsesc adesea în magazinele de proximitate sau în magazinele alimentare, sunt legate de boli cronice precum diabetul, obezitatea, cancerul și bolile autoimune. Aceste alimente conțin aditivi precum siropul de porumb bogat în fructoză, lecitina de soia și Red 40, care sporesc aroma și aspectul și prelungesc termenul de valabilitate al alimentelor.

Alimentele ultraprocesate sunt peste tot: Cât de nocive sunt acestea?

Cercetătorii au clasificat pentru prima dată alimentele ultraprocesate în 2009, utilizând Sistemul Nova de clasificare a alimentelor, care urmărea să grupeze alimentele în funcție de gradul lor de prelucrare și de valoarea nutritivă. Cu toate acestea, multor alimente ultraprocesate le lipsesc nutrienții esențiali și substanțele nutritive care se găsesc în alimentele integrale, ceea ce duce la un aport caloric crescut și la creșterea în greutate.

Definiția actuală a termenului „ultraprocesat” include aditivi și prelucrare, ceea ce face dificilă determinarea intenției ingredientelor. Se crede că gustul alimentelor ultraprocesate se datorează modului în care substanțele chimice din acestea interacționează cu sistemul de recompensă al creierului, care excită dopamina chimică din creier.

Conținutul ridicat de zahăr din aceste alimente poate duce, de asemenea, la inflamații cronice

Pe măsură ce sistemul de recompensă devine mai puțin satisfăcător din punct de vedere chimic, oamenii pot mânca mai multe alimente ultraprocesate, deoarece acestea sunt concepute pentru a crea dependență.

Alimentele ultraprocesate sunt legate de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă și diabetul, din cauza conținutului lor ridicat de zahăr, care poate perturba reglarea insulinei și nivelurile hormonale.

biscuiti

Alimentele ultraprocesate, de evitat. Sursa foto: Arhiva EVZ

 

Cercetătorii de la Universitatea din New York au descoperit că aceste alimente își degradează structura, au impact asupra absorbției alimentelor și pot perturba mucoasa intestinală și microbiomul intestinal. Conținutul ridicat de zahăr din aceste alimente poate duce, de asemenea, la inflamații cronice.

Se recomandă îndulcitori suplimentari, cum ar fi sucraloza, maltoza, siropul de porumb bogat în fructoză sau maltodextrina

Pe măsură ce procesarea alimentelor a crescut în SUA, nu este clar cum sunt legate aceste rezultate. Pentru a evita aceste boli, oamenii ar trebui să vizeze alimente cu mai puține ingrediente și să caute îndulcitori suplimentari, cum ar fi sucraloza, maltoza, siropul de porumb bogat în fructoză sau maltodextrina.

Nutriționiștii recomandă ca zahărul să nu reprezinte mai mult de 10% din caloriile zilnice. Schimbările mici la o dietă pot include încorporarea de noi fructe sau legume, prioritizarea schimbărilor la o masă și pregătirea de legume proaspete pentru gustări în loc să cumpărați chipsuri sau biscuiți.

Este important să nu ne restricționăm dacă găsirea de alternative pare imposibilă și să consumăm iaurt ca parte a unei diete sănătoase, potrivit medicalxpress.com.

