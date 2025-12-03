Aligatorul albinos Claude a murit la 30 de ani. Povestea unui exemplar unic iubit de toată lumea

Claude, unul dintre cei mai rari aligatori albinoși ținuți în captivitate, a murit la vârsta de 30 de ani. Animalul, devenit un simbol al grădinii zoologice în care trăia, a atras milioane de vizitatori datorită aspectului său spectaculos și comportamentul blând, informează abcnews.

Un aligator albino extrem de rar, Claude, cunoscut și îndrăgit de vizitatori din întreaga lume, a murit marți, a anunțat Academia de Științe din California din San Francisco. Creatura spectaculoasă era una dintre principalele atracții ale muzeului de știință din Golden Gate Park, un loc frecventat atât de elevi, cât și de turiștii veniți de peste hotare.

De-a lungul anilor, nenumărați copii au plecat acasă cu versiunea de pluș a reptilei, devenită un suvenir emblematic. Claude ajunsese, astfel, o mascotă neoficială a muzeului și a orașului, fiind prezent în cărți pentru copii și în campanii publicitare afișate la stațiile de autobuz și de tramvai.

Claude era descris ca fiind „discret și foarte calm”, cucerindu-i pe vizitatori în cei 17 ani petrecuți la San Francisco, potrivit comunicatului instituției. Reprezentanții muzeului au mai subliniat faptul că în întreaga lume există mai puțin de 200 de aligatori albinoși.

„Claude ne-a demonstrat cât de puternici pot fi adevărații ambasadori ai faunei sălbatice în a-i apropia pe oameni de natură și în a le trezi dorința de a descoperi mai multe despre lumea care ne înconjoară”, a transmis muzeul.

Claude, aligatorul albinos care a atras generații de vizitatori, a avut o viață neobișnuită încă de la început. A venit pe lume în 1995 la o fermă din Louisiana, iar în anul 2008 a ajuns la Academia de Științe din California, locul care i-a devenit cămin permanent.

Claude s-a născut cu albinism, o mutație genetică rară care i-a dat aspectul complet alb, iar irisul aproape transparent făcea ca ochii să îi pară ușor roz, din cauza vaselor de sânge vizibile.

În mediul natural, aligatorii albinoși trăiesc puțin, însă în captivitate exemplarele de aligator american pot atinge vârste de până la șapte decenii. Tocmai de aceea, aniversarea de 30 de ani a lui Claude, celebrată în septembrie, a fost un eveniment aparte: muzeul i-a dedicat festivități, discursuri și un tort simbolic făcut special pentru el din pește și gheață.

Gigantul de aproape trei metri lungime și 136 de kilograme a fost tratat recent pentru o posibilă infecție, după ce îngrijitorii au observat că își pierde pofta de mâncare. Specialiștii de la Școala de Medicină Veterinară a Universității California, Davis, urmează să stabilească motivul morții sale.

„O examinare completă și o necropsie vor fi efectuate de Școala de Medicină Veterinară UC Davis, iar aceasta va oferi mai multe informații despre cauza decesului”, a declarat Academia.

Muzeul pregătește un memorial public în amintirea lui Claude. Până atunci, vizitatorii și admiratorii sunt încurajați să trimită mesaje și să își împărtășească amintirile cu echipa care s-a ocupat de el de-a lungul anilor.

Postările publicate de Academie pe Facebook, prin care era anunțată dispariția lui Claude, au adunat peste 20.000 de reacții și numeroase distribuiri, utilizatorii exprimându-și regretul față de moartea aligatorului.