Care este diferența dintre un crocodil și un aligator

Crocodili. Sursa foto: Marcel Zihlmann/ Pixabay
Nu deosebești un aligator de un crocodil? Nu ești singurul. La prima vedere arată la fel: bot lung, coadă puternică, picioare scurte și „armură” de plăci osoase (osteoderme). Totuși, câteva indicii simple îi dau de gol — plus câteva detalii anatomice foarte tari.

Cum arată botul și dinții

Cel mai rapid test e forma botului: U larg la aligator, V îngust la crocodil. Când gura e închisă, la aligator dinții de jos stau ascunși în alveolele maxilarului, așa că vezi mai ales dinții de sus. La crocodil, câțiva dinți inferiori „ies la paradă”, mai ales al patrulea dinte – mare, vizibil, care se potrivește într-un șanț al maxilarului superior.

Culoare și habitat

Culoare închisă, gri-negru? Probabil aligator. Nuansă oliv-tăbăcită? Cel mai probabil crocodil. Preferințele de mediu ajută și ele: crocodilii sunt mai des în ape salmastre și marine, pe când aligatorii preferă apele dulci (lacuri, mlaștini, râuri). Motivul e anatomic: crocodilii au glande de sare linguale foarte eficiente, care elimină excesul de sare; la aligatori, aceste glande sunt rudimentare.

Un vânător feroce

Scenă incredibilă într-un parc din Florida. Sursa foto: Arhiva EVZ

„Armura” și senzori

Ambele grupuri au piele cu osteoderme ce acționează ca o vestă antiglonț naturală. Crocodilii au pe aproape toate solzii organe senzoriale integumentare — mici puncte negre ce detectează vibrații și schimbări de presiune în apă. La aligatori, aceste „radare” cutanate se găsesc mai ales pe maxilar.

Mărime, mușcătură, comportament

Crocodilul de apă sărată (Australia–SE Asia) e cel mai mare reptil actual și deține recorduri la forța mușcăturii. Aligatorul american e mai scund la bot, dar tot atinge peste 4 m. La capitolul temperament, regula de aur: crocodilii sunt, în medie, mai agresivi; aligatorii tind să fie mai retrași, deși nu sunt deloc domestici.

Unde trăiesc

Aligatorii au distribuție restrânsă: sud-estul SUA și o specie critic periclitată în China. Crocodilii apar în tropicele lumii vechi și noi (inclusiv crocodilul american în sudul Floridei, Caraibe și America Centrală).

Un ultim indiciu vizual

Vezi un bot lat, dinți inferiori ascunși și o nuanță cărbunoasă într-o mlaștină de apă dulce? Aligator. Bot îngust, „colțul patru” la vedere, olive pe piele și apă sărată prin preajmă? Crocodil.

 

