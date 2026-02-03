Social

Descoperă crocodilul și ursul panda într-o nouă aventură din colecția „Animale din sălbăticie”. Numărul 9, acum la chioșcuri

Colecția „Animale din sălbăticie” continuă cu numărul 9, care îl aduce în prim-plan pe crocodil, unul dintre cei mai impresionanți prădători ai naturii. Puternic și vigilent, crocodilul devine personajul principal al unei noi aventuri educative plină de descoperiri.

Revista îi poartă pe cei mici pe malurile Fluviului Nil și în zonele mlăștinoase ale Africii, unde descoperă cum trăiește crocodilul, cum vânează și de ce este un „super prădător”. Copiii află, de asemenea, detalii despre viața de familie și grija surprinzătoare pe care mama-crocodil o acordă ouălor și puilor. Revista este completată de o poveste ilustrată ce urmărește viața unei familii de crocodili și modul în care sunt protejați puii.

Numărul 9 vine la pachet cu două figurine: un crocodil, inspirat din personajele revistei și un urs panda, un animal îndrăgit de copii, care îmbogățește experiența de lectură și face colecția și mai atractivă pentru cei mici.

Colecția „Animale din sălbăticie” este o colecție educativă dedicată copiilor, care îmbină lectura cu joaca și descoperirea. Fiecare număr include o revistă ilustrată, cu informații despre animalele sălbatice și obiceiurile lor, precum și figurine tematice care permit copiilor să continue aventura prin joacă. Pe parcursul colecției, cei mici învață despre natură, își dezvoltă imaginația și construiesc alături de părinți un univers al animalelor sălbatice.

Găsește numărul 9 din colecția „Animale din sălbăticie” la chioșcurile de ziare, începând de azi, 3 februarie, și pornește într-o nouă aventură! Preț: 29,99 lei.

 

 

