Politica Alexandru Nazare, despre acuzațiile din spațiul public: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns







Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat, în contextul acuzațiilor apărute în spațiul public privind datoriile de sute de mii de euro ale firmei la care deține peste 95% din părțile sociale, că nu este „șantajabil” și că nu are „nimic de ascuns”. „De aceea, este responsabil să vă transmit şi poziția mea față de unele afirmații circulate în mediul online în ultima perioadă”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare a susținut că informațiile legate de calitatea sa de asociat în entități private ar induce în eroare opinia publică în mod intenționat, explicând că există o diferență între asociat și administrator, precizând că, potrivit legilor 161/2003 și 312/2004, persoanele cu funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot avea rol de administrator.

„Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrării la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcția unor concluzii greșite”, a mai scris acesta.

Ministrul Finanțelor a precizat că a devenit asociat al firmei Comunicare SRL în septembrie 2022, prin succesiune, după moartea soției sale. El a subliniat că nu a avut niciodată calitatea de administrator, astfel că nu i se pot imputa obligațiile de gestiune, așa cum s-a sugerat în material.

Nazare a explicat că, odată cu preluarea părților sociale, a „moștenit” și o parte din datoriile societății, reprezentate de fapt prin capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului de la acea vreme.

„Aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociații. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociați), cât timp asociații au creditat firma cu același cuantum”, a mai spus ministrul.

Alexandru Nazare a explicat că, în iulie 2025, ANAF a emis o decizie de inactivitate fiscală din cauza expirării sediului social, deși societatea deținea imobilul respectiv încă din 2016, ceea ce îi asigura un sediu valabil permanent.

„ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă. Și la acest aspect materialul induce în eroare”, a completat acesta.

El a adăugat că pierderile din 2024 au apărut după un an profitabil și sunt normale în activitatea unei companii, fiind legate de capitalizarea firmei într-un context mai dificil. Totodată, a subliniat că bilanțurile au fost depuse conform legii.

Alexandru Nazare a precizat că firma Winkampaign SRL a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia. El a subliniat că nu este administrator și, conform legii, nici nu poate avea această calitate.

„Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Față de situația întârzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționeaă prin amendă conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei”, a mai adăugat acesta.

Site-ul defapt.ro a relatat miercuri că firma Comunicare SRL, la care ministrul Finanțelor Alexandru Nazare deține 95,24% din părțile sociale, a încheiat anul fiscal 2024 cu pierderi și datorii.

„Pierderile au fost de aproape 107.000 de lei, la venituri de numai puțin peste 174.000 de lei. Datoriile, însă, sunt de zece ori mai mari decât veniturile anuale: 1,7 milioane de lei. De-a dreptul interesant este că, la numai trei zile după ce a devenit ministru de Finanțe, Comunicare SRL a devenit societate comercială inactivă. Informația apare pe site-ul ANAF, care precizează și data la care firma a devenit inactivă: 1 iulie 2025”, se arată pe site.

De asemenea, a fost menționat că Nazare deține părți sociale la Winkampaign SRL, firmă care nu a depus bilanț la Ministerul de Finanțe nici în 2022, nici în 2023.

În acest context, partidul DREPT, condus de Vlad Gheorghe, i-a cerut joi ministrului Finanțelor explicații privind cele două firme pe care le deține, ambele inactive și cu datorii.