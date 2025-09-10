Justitie Alexandru Bălan, spionul KGB, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile







Alexandru Bălan a fost reținut în România sub acuzația de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Potrivit DIICOT, bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, este suspectat că ar fi divulgat informații clasificate unor ofițeri KGB din Belarus, punând în pericol securitatea națională.

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au dispus reținerea lui Alexandru Bălan pentru 30 de zile. Suspectul a fost adus de la aeroportul din Timișoara la București, fiind audiat timp de peste șapte ore.

În perioada 2024–2025, Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ar fi participat la întâlniri cu ofițeri KGB din Belarus, în Budapesta, pentru a transmite informații clasificate și pentru a primi instrucțiuni și plăți pentru activități de spionaj.

Acțiunea a fost sprijinită și de Jandarmeria Română, iar SRI a menționat că activitatea suspectului a fost una complexă, realizată în cooperare cu serviciile de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Alexandru Bălan a deținut anterior funcții de conducere la SIS, fiind implicat anterior în dosare sensibile, inclusiv evadarea unui blogger rus, Eduard Baghirov, din Republica Moldova.

SIS a confirmat că autorităţile române au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele fostului angajat de rang înalt, cercetat pentru trădare. Ancheta vizează transmiterea de informaţii secrete de stat, în formă continuată, către ofiţeri KGB din Belarus.

Potrivit surselor agenţiei IPN, persoana vizată este Alexandru Bălan, fost adjunct al şefului SIS, care ar fi folosit poziţia sa anterioară pentru a facilita divulgarea neautorizată a unor informaţii clasificate.