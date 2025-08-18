International

Rodrigo Paz Pereira a câștigat primul tur. Bolivia scapă de socialism

Rodrigo Paz Pereira. Sursa foto: Captură video Youtube
Senatorul Rodrigo Paz Pereira s-a clasat pe primul loc în alegerile prezidențiale din Bolivia de duminică. Autoritățile electorale au anunțat că publicarea rezultatelor finale ar putea dura până la trei zile, potrivit BBC.

Rodrigo Paz Pereira a câștigat primul tur al alegerilor din Bolivia

Senatorul Rodrigo Paz Pereira și fostul președinte Jorge Quiroga s-au clasat pe primul și respectiv al doilea loc în alegerile prezidențiale din Bolivia de duminică.

Niciun candidat nu a obținut procentul necesar pentru a câștiga alegerile din primul tur, astfel că scrutinul va fi decis în octombrie, într-o a doua rundă între cei doi.

Pe ce s-a bazat campania senatorului

Paz Pereira, din Partidul Creștin Democrat, a fost o surpriză în fruntea voturilor, după ce sondajele de opinie îl indicau pe Samuel Doria Medina, un om de afaceri, ca favorit. Autoritățile electorale au declarat că finalizarea rezultatelor poate dura până la trei zile.

Campania senatorului s-a bazat pe redistribuirea mai multor fonduri de la guvernul central către entitățile regionale și pe combaterea corupției, având sloganul „capitalism pentru toți, nu doar pentru câțiva”.

El a propus un program de credite accesibile, facilități fiscale pentru stimularea economiei și eliminarea barierelor la importul produselor pe care Bolivia nu le fabrică.

Criza economică din țară

Quiroga a ocupat funcția de președinte interimar în perioada 2001-2002, după ce a fost vicepreședinte al lui Hugo Banzer, un dictator militar, până când a fost ales președinte.

În ceea ce privește comerțul, pozițiile capitaliste ale ambilor candidați ar putea indica un sprijin mai mare pentru investițiile străine în vastele rezerve de litiu ale Boliviei, care reprezintă elementul-cheie pentru bateriile utilizate în multe mașini electrice, laptopuri și panouri solare.

Alegerile din Bolivia au loc în timpul unei crize economice severe, marcate de lipsa combustibilului, scăderea rezervelor valutare și dificultăți în aprovizionarea cu anumite produse alimentare. Situația este agravată de inflația ridicată și de nivelul mare al datoriei publice.

