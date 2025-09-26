Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Partidul pro-rus Moldova Mare, scos din cursa electorală

Republica Moldova. Partidul Moldova Mare, afiliat condamnatului fugar Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală. Decizia a fost luată în seara de vineri, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC).

Şase membri ai CEC au votat în favoarea excluderii, la propunerea vicepreședintelui Comisiei, Pavel Postică.

Astfel, în buletinul de vot au rămas 21 de concurenţi electorali. Săptămâna curentă, Blocul electoral BUN, format din două partide unioniste, s-a retras benevol din cursă în favoarea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS).

Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală după ce a examinat o serie de sesizări din partea forțelor de ordine și a candidatului PSDE.

În cadrul examinării sesizărilor, au fost analizate mai multe constatări ale oamenilor legii. Este vorba despre de o serie de încălcări ale legislației electorale comise de Partidul Moldova Mare.

Este vorba despre utilizarea de fonduri nedeclarate, inclusiv resurse financiare provenite din Federația Rusă prin intermediul unei bănci externe, oferirea de bani și bunuri alegătorilor, coruperea acestora, precum și implicarea unor instituții religioase în promovarea mesajelor politice.

Membrii CEC susţin că au fost prezentate dovezi ale finanțării externe. Totodată, au fost prezentate probe privind implementarea strategiei coordonată cu Ilan Şor de influențare a voinței electoratului.

CEC a trimis hotărârea în privința Partidului Moldova Mare la Ministerul Justiției. Comisia a solicitat examinarea aplicabilității articolului 3 și articolului 21 din Legea privind partidele politice. Articolele respective prevăd interzicerea partidului ca risc de securitate pentru stat sau limitarea activității acestuia.

Decizia finală urmează să fie luată de instanţa de judecată, la sesizarea Ministerului Justiţiei.

După anunţarea deciziei, Victoria Furtună i-a ameninţat pe membrii CEC cu răspunderea penală. „Vă manifestați cu o loialitate imensă față de PAS, depășind atribuțiile de serviciu, fără să realizați că, în viitor, pentru aceasta veți fi trași la răspundere penală!”, a declarat Furtună.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”.

În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Pe 18 martie 2025, Furtună a preluat conducerea Partidului „Moldova Mare”, devenind oficial lider politic. În data de 16 august, la două zile după o vizită în Federația Rusă, Furtună a depus actele la CEC pentru participarea partidului Moldova Mare la alegeri.

Într-un mesaj public, ea a declarat că își dorește o funcție în Legislativ. Dorește să lupte împotriva corupției și să apere statul de drept. Totodată, numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.