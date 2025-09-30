Azi se încheie al doilea termen de plată al impozitelor. Tot ce trebuie să știți

Cei care nu au plătit în martie impozitul integral pentru mașini sau imobile trebuie să îl achite până la 30 septembrie. Valoarea impozitului se stabilește în funcție de valoarea obiectului asigurat.

În ceea ce privește mașinile, valoarea impozitului are legătură cu capacitatea cilindrică a motorului. Astfel de înmulțește fiecare grupă de 200 cmc sau fracțiune cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal. Astfel, la mașinile cu o capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc.

Pe măsură ce capacitatea cilindrică crește și impozitul crește. Astfel cele care au între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv se va calcula 72 lei/200 cmc. Desigur că cele mai scumpe vor fi cele cu peste 3.001 cmc. În acest caz suma este de 290 lei/200 cmc. Cei scutiți de plata impozitului sunt veteranii, văduvele de război, persoanele cu handicap grav sau accentuat.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri se aplică aceleași reguli legat de termene. Însă legat de calcul, sumele au legătură cu destinația clădirilor. Impozitul pe clădirile rezidențiale și cele de locuit au alt regim financiar decât cele nerezidențiale folosite în scop economic, cum sunt firmele.

La impozitul pe locuințe, cotele sunt cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Iar aceste cote sunt stabilite prin hotărâre de consiliu local. Valoarea impozabilă se determină prin înmulțirea suprafeței în metri pătrați cu valoarea impozabilă corespunzătoare în lei.

În ceea ce privește imobilele care au alt regim juridic, sedii de firma sau activități comerciale acestea vor avea o cotă de 0,2-1,3%. Dacă sunt clădiri cu destinație mixtă cota aplicabilă este de 0,3%. Și impozitul pe terenuri poate fi plătit în două tranșe. Și în acest caz există anumite tipuri de persoane care sunt scutite de la plata impozitului.