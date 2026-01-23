AI ca „imigrant invizibil”. Harari avertizează asupra unei crize globale de suveranitate

Într-o metaforă care a stârnit rumoare în sala Forumului Economic Mondial de la Davos, istoricul și filosoful Yuval Noah Harari a descris inteligența artificială nu ca pe o simplă tehnologie, ci ca pe o nouă formă de imigrație globală, una imposibil de controlat prin instrumentele clasice ale statului-națiune. În viziunea sa, lumea se confruntă cu un tip de migrație fără precedent: fără corpuri, fără frontiere, fără pașapoarte, dar cu un impact potențial mult mai profund decât orice val migrator din istoria modernă.

„Imigranții AI nu vin în bărci. Nu traversează granițe noaptea și nu cer vize. Ei călătoresc cu viteza luminii”, a spus Harari, subliniind că statele sunt complet nepregătite conceptual pentru acest tip de fenomen. Spre deosebire de migrația umană, care presupune deplasare fizică și poate fi, cel puțin teoretic, reglementată prin politici de frontieră, „imigrația AI” înseamnă acces direct la piețe, la date sensibile, la instituții și, poate cel mai important, la mintea umană.

În interpretarea lui Harari, inteligența artificială pătrunde deja în societăți nu ca o forță vizibilă, ci ca o prezență difuză, integrată în sisteme financiare, platforme de comunicare, educație, sănătate și administrație. Această penetrare discretă face ca impactul său să fie greu de conștientizat, dar extrem de dificil de inversat. AI-ul nu se instalează într-un teritoriu, ci într-o infrastructură cognitivă și economică deja existentă, remodelând-o din interior.

Avertismentul lui Harari este că această „migrație” va produce consecințe structurale. Inteligența artificială va prelua un număr masiv de locuri de muncă, nu doar în industrii repetitive, ci și în domenii considerate până de curând profund umane, precum creația culturală, analiza juridică sau consultanța strategică. În același timp, AI va schimba cultura, arta și chiar religia, influențând felul în care oamenii creează sens și identitate. Capacitatea sa de a procesa volume uriașe de date o transformă într-un actor capabil să influențeze alegeri, piețe financiare și decizii geopolitice, fără a răspunde direct în fața vreunui electorat.

Problema centrală, a subliniat Harari, este loialitatea. Spre deosebire de imigranții umani, care pot dezvolta atașamente față de societățile în care trăiesc, AI nu are nici identitate civică, nici apartenență culturală. „Majoritatea AI-urilor vor fi loiale Statelor Unite sau Chinei”, a punctat el, făcând referire la statele și marile corporații care controlează infrastructura tehnologică globală. În acest context, suveranitatea națională riscă să fie erodată nu prin ocupație militară, ci prin dependență digitală.

Această realitate conduce la una dintre cele mai sensibile întrebări ridicate la Davos: ar trebui inteligența artificială să primească statut de persoană juridică? Harari a amintit că dreptul modern este deja plin de astfel de construcții. Corporațiile sunt tratate ca persoane juridice, cu dreptul de a deține proprietăți, de a da în judecată și de a influența politic. În Noua Zeelandă, anumite râuri au primit personalitate juridică, iar în India, unele divinități sunt recunoscute legal. Până acum, însă, toate aceste entități funcționau ca ficțiuni: deciziile reale erau luate de oameni.

Diferența fundamentală, avertizează Harari, este că AI poate lua decizii singură. Pentru prima dată, o „ficțiune juridică” ar putea deveni un actor real, capabil să administreze conturi bancare, să conducă firme, să inițieze procese și să influențeze politici publice fără intervenție umană directă. „Pentru prima dată, ficțiunea juridică devine realitate”, a spus el, descriind un prag istoric cu implicații greu de anticipat.

Scenariul pe care îl conturează este unul de fractură globală. Dacă Statele Unite ar decide să acorde personalitate juridică AI-urilor, în numele dereglementării și al competitivității economice, iar Europa ar refuza, lumea s-ar putea confrunta cu o ruptură economică și financiară majoră. Impactul ar putea fi comparabil cu o decuplare de sistemul dolarului sau cu fragmentarea piețelor globale. Într-o asemenea lume, nu doar economia ar fi afectată, ci însăși capacitatea statelor de a-și exercita suveranitatea.

Mesajul lui Harari este limpede și incomod: dacă statele nu decid rapid cum tratează „imigrația AI”, decizia va fi luată în locul lor. Iar într-o lume în care puterea se mută tot mai mult dinspre teritoriu spre controlul algoritmilor, întârzierea nu este neutră, ci echivalentă cu pierderea controlului.