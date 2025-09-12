International

Adunarea Generală a ONU a adoptat soluția celor două state: palestinian și israelian

Adunarea Generală a ONU a adoptat soluția celor două state: palestinian și israelian
Adunarea Generală a ONU a luat o decizie foarte importantă, astăzi, care vizează Palestina și Israelul. A fost adoptată declaraţia de la New York, cu scopul de a readuce în centrul atenției soluţia celor două state: israelian şi palestinian. Din discuție a fost exclus Hamasul.

În situația în care Israelul denunţă de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU şi a Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mişcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, textul, adoptat cu 142 de voturi pentru, 10 împotrivă (inclusiv Israel şi Statele Unite) şi 12 abţineri, condamnă în mod mişcarea palestiniană şi îi cere să depună armele.

„Condamnăm atacurile comise pe 7 octombrie de Hamas împotriva civililor” şi „Hamas trebuie să elibereze toţi ostaticii” reţinuţi în Gaza. Se precizează  în declaraţia ce a fost semnată în iulie de 17 state, inclusiv mai multe ţări arabe, în timpul primei părţi a unei conferinţe ONU privind soluţia cu două state.

Izolare totală pentru Hamas

„În contextul obţinerii unei încheieri a războiului din Gaza, Hamas trebuie să înceteze să-şi exercite autoritatea asupra Fâşiei Gaza şi să-şi predea armele Autorităţii Palestiniene, cu sprijinul şi cooperarea comunităţii internaţionale, în conformitate cu obiectivul unui stat palestinian suveran şi independent”, se precizează în textul declarației respective, conform Reuters.

12 septembrie, o zi istorică

Ministerul de Externe al Franței a spus că ziua de azi este una foarte importantă din punct de vedere istoric. „Data de 12 septembrie va fi amintită ca ziua izolării internaţionale definitive a Hamas”, a afirmat Jean-Noël Barrot, înaintea votului organizat azi.

Această declaraţie ar trebui considerată drept bază pentru summitul ONU pe care Parisul şi Riadul îl vor co-prezida la data de 22 septembrie la New York. Acolo unde preşedintele Emmanuel Macron a promis că va recunoaşte existența statul Palestina, precizează sursa citată.

