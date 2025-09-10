Actualitate

Adrian Năstase: Politica externă nu poate fi lăsată exclusiv în mâinile USR

Adrian Năstase: Politica externă nu poate fi lăsată exclusiv în mâinile USR
Adrian Năstase, fost premier al României, a afirmat marți, că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. „Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului”, a spus acesta, la emisunea lui Tucă Show.

Adrian Năstase: Politica externă nu poate fi lăsată doar la USR

Fostul premier a afirmat că politica externă nu poate fi gestionată doar de USR, menționând că acest domeniu nu depinde doar de Ministerul de Externe, ci implică și alte instituții importante, precum Ministerul Apărării și Președinția.

„O să-i dau un telefon soției mele să întreb dacă e voie. Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României”, a spus acesta.

Actuala situație ar face rău României

Fostul ministru a spus că această situație „face rău”, în contextul în care România a avut politică externă înainte și după 1989.

„Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de love and hate cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții”, a mai adăugat acesta.

„Eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială”

Întrebat de Marius Tucă despre caracterul anti-american al actualei politici românești, Năstase a afirmat că România trebuie să evite o abordare unilaterală și să construiască relații echilibrate în mai multe direcții: „Și asta, asta iarăși este o chestiune greșită. Pentru că eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială”.

De asemenea, el a a subliniat că România are un parteneriat strategic și cu China și că concentrarea excesivă pe anumite dosare nu trebuie să ignore alte relații importante.

„Și China are un parteneriat strategic cu România. Înțeleg că relațiile noastre sunt concentrate acum pe Ucraina, pe Republica Moldova. Și nu-i rău. Republica Moldova e într-o situație destul de delicată. Cu Ucraina, eu cred că noi nu înțelegem cursul evenimentelor”, a mai spus acesta.

