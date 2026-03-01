Adrian Năstase, despre conflictul din Orientul Mijlociu: Războiul a căpătat alte semnificații

Fostul premier Adrian Năstase a comentat pe blogul său tensiunile recente din Orientul Mijlociu și modul în care noțiunile de război și pace sunt reinterpretate de liderii internaționali. El susține că noțiunile clasice de „război” și „pace” sunt reinterpretate pentru a justifica acțiuni militare fără implicarea directă a trupelor.

Năstase a atras atenția asupra folosirii eufemismelor pentru conflicte armate. Rusia a numit invazia Ucrainei „operațiune militară specială”, iar SUA folosește termeni similari pentru acțiuni precum cele din Venezuela sau Iran. „În ultima vreme, conceptele de război sau pace au căpătat multiple semnificații. Sau au generat alte concepte”, spune fostul premier.

Ideea sa centrală este că aceste expresii maschează adevărul: conflictele pot fi agresiuni, dar se încearcă prezentarea lor ca operațiuni limitate și controlate.

Năstase a explicat că atacurile Israelului și SUA asupra Iranului urmăresc prevenirea dezvoltării armelor nucleare de către Teheran. Fostul premier consideră că Israelul, cu propriul arsenal nuclear, vrea să mențină monopolul nuclear în regiune și să prevină consolidarea puterii țărilor arabe ostile.

El este de părere că SUA sprijină această strategie pentru a proteja Israelul și pentru a împiedica formarea unor alianțe arabe împotriva sa.

„Care este scopul acțiunii de împiedicare a Iranului de a-și construi arme nucleare? Israelul are deja un arsenal nuclear… dorește să mențină acest monopol, împiedicând țările din jur să obțină acest tip de arme de descurajare”, a explicat Năstase.

El a subliniat că Iranul încearcă constant să ocolească controlul internațional, dar ambiția sa de a obține arme nucleare rămâne clară.

Fostul premier a făcut paralela cu experiențele SUA din Vietnam, Afganistan și Irak. El a spus că Statele Unite evită implicarea directă a trupelor terestre în Iran și preferă lovituri aeriene împreună cu Israelul, menite să slăbească conducerea politică și să stimuleze nemulțumirea populației locale. Aceasta ar putea genera schimbări politice fără invazie directă.

„După experiențele traumatice din Vietnam, Afganistan sau Irak, SUA nu dorește și o implicare a trupelor terestre… De aceea, a încercat prin lovituri aeriene… să genereze un vid politic și să antreneze nemulțumirea populației”, a spus Năstase.

Totuși, fostul premier rămâne sceptic asupra succesului acestei strategii, argumentând că în trecut asemenea metode nu au dus la rezultate stabile.

În final, Năstase a comentat ironic reacțiile internaționale critice la adresa atacurilor: „Cea mai ‘amuzantă’ declarație… mi s-a părut cea a Federației ruse și anume că asistăm la o ‘încălcare gravă a dreptului internațional’.”

El a amintit și propria experiență din Ministerul Afacerilor Externe, când a creat o celulă de criză pentru Orientul Mijlociu în 1990, similară celei recent instituite pentru monitorizarea situației din Iran.