Adolescentă rănită după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers pe DN 15A, în județul Bistrița-Năsăud

O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers pe DN 15A, între Sărățel și Herina, județul Bistrița-Năsăud. Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor.

Un incident rutier a avut loc luni pe Drumul Național 15A, pe tronsonul cuprins între localitățile Sărățel și Herina, în județul Bistrița-Năsăud.

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din Târlișua, a fost rănită după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers. Vehiculul era condus de un bărbat de 44 de ani, originar din aceeași localitate.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, fata se afla în calitate de pasager în momentul producerii incidentului.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a transmis detalii despre situația constatată de echipajele sosite la locul evenimentului.

"La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlişua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mişcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital", a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

După incident, adolescenta a fost preluată de un echipaj de paramedici. Aceasta era conștientă și cooperantă la momentul intervenției, dar acuza dureri lombare.

Ulterior, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bistrița-Năsăud pentru investigații medicale suplimentare.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs căderea din autocar.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând să fie clarificate cauzele incidentului.

