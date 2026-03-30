Cinci morți într-un accident grav pe DN 1F, în județul Cluj. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație

Accident grav în județul Cluj. Sursa foto: ISU Cluj
Cinci bărbați au murit într-un accident produs pe DN 1F, în zona Sânpaul, județul Cluj, în care au fost implicate două camioane și un autoturism. Traficul rutier este complet oprit, iar circulația a fost deviată pe rute ocolitoare.

Accident grav pe DN 1F, în zona localității Sânpaul, județul Cluj

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni dimineață pe DN 1F, în apropierea localității Sânpaul, județul Cluj. În eveniment au fost implicate două camioane și un autoturism.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, impactul a dus la blocarea completă a traficului pe ambele sensuri de circulație. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a precizat că situația a fost una complexă încă din primele momente ale intervenției.

În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
Intervenția echipajelor de salvare a fost una de amploare

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost solicitat sprijin aerian.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a transmis că în autoturism se aflau persoane încarcerate. În paralel, autoritățile au anunțat trimiterea unui elicopter SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou, pentru sprijinul operațiunilor medicale și de transport.

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Accident în județul Cluj. Cinci bărbați au fost declarați decedați

Pe măsură ce intervenția a avansat, situația victimelor s-a agravat. Salvatorii au reușit extragerea persoanelor din autoturismul puternic avariat, însă fără rezultat favorabil.

Cei cinci bărbaţi au fost extraşi din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, a anunţat ISU Cluj.

În total, cinci persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent dintre cele trei vehicule implicate.

Traficul între Cluj-Napoca și Zalău este deviat

Circulația rutieră pe DN 1F rămâne complet oprită, iar autoritățile au instituit rute alternative pentru fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Zalău.

Traficul ușor este redirecționat pe un drum local din Sânpaul, în timp ce vehiculele de mare tonaj sunt dirijate pe trasee ocolitoare stabilite de autorități.

Pentru camioane, ruta Cluj-Napoca – Zalău include DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor și continuarea către Zalău. În sens invers, Zalău – Cluj-Napoca, traficul greu este deviat prin Românași, Poarta Sălajului, Sânmihaiu Almașului, Zimbor și Huedin, cu legături prin DN 1H și DN 1G.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările accidentului

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

Traficul rămâne în continuare oprit pe DN 1F, în zona Sânpaul, până la finalizarea intervențiilor și a măsurilor de siguranță.

  1. Stoicu Camy spune:
    30 martie 2026 la 10:44

    Vesnicul logan e implicat.

11:09 - Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
11:03 - Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
10:55 - Posibil incident terorist în Marrea Britanie. Șofer arestat după ce a lovit mai mulți pietoni
10:46 - Tamaș, șocat de modul în care beau rușii. Fotbalistul a cerut să fie împrumutat după primul an
10:39 - Afacerea Magnitsky la Paris: Dmitry Klyuev, judecat pentru spălarea a 230 de milioane de dolari. După 20 de ani, cazu...
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
