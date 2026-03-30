Cinci morți într-un accident grav pe DN 1F, în județul Cluj. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație

Cinci bărbați au murit într-un accident produs pe DN 1F, în zona Sânpaul, județul Cluj, în care au fost implicate două camioane și un autoturism. Traficul rutier este complet oprit, iar circulația a fost deviată pe rute ocolitoare.

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni dimineață pe DN 1F, în apropierea localității Sânpaul, județul Cluj. În eveniment au fost implicate două camioane și un autoturism.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, impactul a dus la blocarea completă a traficului pe ambele sensuri de circulație. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a precizat că situația a fost una complexă încă din primele momente ale intervenției.

„În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost solicitat sprijin aerian.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a transmis că în autoturism se aflau persoane încarcerate. În paralel, autoritățile au anunțat trimiterea unui elicopter SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou, pentru sprijinul operațiunilor medicale și de transport.

Pe măsură ce intervenția a avansat, situația victimelor s-a agravat. Salvatorii au reușit extragerea persoanelor din autoturismul puternic avariat, însă fără rezultat favorabil.

„Cei cinci bărbaţi au fost extraşi din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, a anunţat ISU Cluj.

În total, cinci persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent dintre cele trei vehicule implicate.

Circulația rutieră pe DN 1F rămâne complet oprită, iar autoritățile au instituit rute alternative pentru fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Zalău.

Traficul ușor este redirecționat pe un drum local din Sânpaul, în timp ce vehiculele de mare tonaj sunt dirijate pe trasee ocolitoare stabilite de autorități.

Pentru camioane, ruta Cluj-Napoca – Zalău include DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor și continuarea către Zalău. În sens invers, Zalău – Cluj-Napoca, traficul greu este deviat prin Românași, Poarta Sălajului, Sânmihaiu Almașului, Zimbor și Huedin, cu legături prin DN 1H și DN 1G.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

Traficul rămâne în continuare oprit pe DN 1F, în zona Sânpaul, până la finalizarea intervențiilor și a măsurilor de siguranță.