Administratorul depozitului unde au murit sute de animale, arestat de polițiștii din Spania
- Raluca Dan
- 12 octombrie 2025, 10:08
Poliția spaniolă a anunțat, sâmbătă, că a arestat o persoană, după ce a găsit 250 de animale moarte, majoritatea câini, într-un depozit insalubru descris de presa locală drept „locul de crescătorie al ororii”, potrivit CBS News.
Animalele trăiau în condiții „extrem de precare”
Garda Civilă a anunțat că locul ilegal din satul Meson do Vento, situat în nord-vestul țării, avea condiții „extrem de precare” de igienă și bunăstare a animalelor, cu cuști „complet acoperite de excremente”.
Animalele moarte, printre care se aflau 28 de câini din rasa chihuahua și păsări, se aflau „în diferite stadii de descompunere, unele fiind chiar mumificate”, a declarat poliția într-un comunicat.
Garda Civilă a salvat alte 171 de animale, inclusiv specii de păsări exotice și protejate, precum papagalii macaw și cacadu, care au fost găsite într-o stare care le punea viața în pericol.
Animalele care au supraviețuit, mutate în alte centre
Autoritățile au declarat că animalele care trăiau se hrăneau cu animalele moarte din cauza lipsei de hrană și apă.
Poliția a publicat imagini cu ofițerii care îngrijeau animalele salvate. Animalele care au supraviețuit au fost „mutate în centre adecvate pentru recuperarea și bunăstarea lor”, a declarat poliția.
Garda Civilă a mai declarat că autoritățile au descoperit o cantitate mare de medicamente și consumabile veterinare profesionale care nu erau prescrise și, în mare parte, expirate.
Administratorul, arestat
Administratorul a fost arestat sub acuzația de maltratare a animalelor, deținere ilegală de specii protejate și practicare neautorizată a profesiei de medic veterinar.
În ultimele luni, autoritățile spaniole au descoperit mai multe rețele ilegale de trafic cu animale. În luna august, doi bărbați au fost prinși cu peste 150 de animale exotice într-un magazin ilegal de animale de companie din orașul Nules, iar în aprilie polițiștii au destructurat o rețea online care trafica feline mari, printre care tigri albi, râși și pume, în Insulele Baleare.
#OperacionesGc | Detenida una persona tras localizar 250 cadáveres de animales en un criadero clandestino de #ACoruna También se intervinieron 171 animales vivos que se encontraban en condiciones extremas. pic.twitter.com/xTb3ulDnMj
— Guardia Civil (@guardiacivil) October 11, 2025
