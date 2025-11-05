Administrarea pădurilor statului în pericol. Este de neînțeles graba pe care o arată echipa dnei ministru Diana Buzoianu în promovarea NELEGALĂ a unor modificări legislative care să permită punerea într-o zonă de risc a pădurilor statului.

Este de neînțeles insistența pe un proiect exploatat puternic ca imagine, proiect care dacă va fi adoptat va pune în pericol modul de gestionare a pădurilor statului.

Concret, după cum a aflat toată lumea din declarațiile zgomotoase și frumos filmate ale dnei ministru, ministerul vrea cu orice preț să „reformeze” RNP Romsilva. Un demers care, dacă ar fi făcut conform regulilor manageriale, adică pe baza unui audit organizațional, poate că ar duce la îmbunătățirea activității regiei.

Dar propunerea făcută de minister nu are la bază niciun studiu de impact, niciun studiu cost-beneficiu, nicio proiecție asupra resursei umane și niciun argument managerial. Un document scris de cineva – un anonim - din minister, care după ce că nu este profesionist, este și rău-voitor.

Toate tentativele anterioare ale „atacului reformist” s-au dovedit greșite juridic. Toate au fost amendate drastic de Ministerul Justiției. Acesta a arătat inclusiv faptul că, pentru a-și vedea visul cu ochii în ceea ce privește Romsilva, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor trebuie să modifice mai multe acte normative din domeniul silviculturii.

Așa cum constatăm, conducerea ministerului nu vrea să renunțe la acel proiect care nu are nicio fundamentare economică, socială sau silviculturală. Dna Ministru vrea cu orice preț să facă un video pe rețelele de socializare în care să se laude cu activitatea dumneaei din minister, așa cum ne-a obișnuit.

Prin urmare, a pregătit un Proiect de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii. Concret, dna ministru vrea modificarea Codului Silvic (adoptat de Parlament la 18 decembrie 2024 – cu susținerea dânsei, în calitate de deputată, vicepreședintă a Comisiei de mediu din Camera Deputaților) și a Statutului personalului silvic (modificat ultima dată în luna martie 2025 – tot la inițiativa Ministerului Mediului).

Dar conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor insistă să greșească din nou din punct de vedere juridic. Varianta revizuită a Proiectului de OUG a fost publicată pe site-ul ministerului în data de 24.10.2025, după dezbaterea publică ce a avut loc pe 21.10.2025.

La dezbatere s-a discutat ceva, dar la Consiliul Economic și Social (CES) a fost trimisă acea variantă revizuită – diferită de cea care a fost subiect al dezbaterii publice.

Pe scurt, documentul care a fost trimis spre avizare la CES în 31.10.2025 nu a fost trecut prin consultarea obligatorie prevăzută de lege în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest lucru este stipulat clar la pct. 6 din Regulamentul cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social - Anexa 2 la Legea nr. 367/2022.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, organizație sindicală și profesională reprezentativă pentru sectorul silvic din România, a solicitat Consiliului Economic și Social respingerea Proiectului de OUG. Pașii procedurali prevăzuți de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social nu sunt facultativi.

Se impune convocarea Comisiei de Dialog Social la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru dezbaterea formei actualizate a proiectului legislativ împreună cu partenerii sociali, anterior transmiterii acestuia către ministerele și instituțiile avizatoare.

Proiectul de OUG privind modificarea Codului silvic și a Statutului personalului silvic a fost transmis Consiliului Economic și Social fără a avea avizele necesare de la Ministerul Educației și Cercetării și fără avizul Ministerului Justiției.

Punctul de vedere înregistrat cu nr. 6/65656/2025/23.10.2025, transmis de către Ministerul Justiției, elocvent în evaluarea legală și constituțională, aduce o serie de observații și critici fundamentale referitoare la proiectul OUG-ului inițiat și susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care, se pare că încearcă din nou să forțeze legislația în vigoare, cu scopul evident de a destructura Regia Națională a Pădurilor, unitate de interes strategic și de securitate națională, ce administrează pădurile statului și de a modifica, după bunul plac, statutul profesiei de silvicultor, care trebuie să răspundă intereselor politice.

Constatăm - din nou! - că pe mulți bani publici și pe nervii tuturor, persoane cu o cunoaștere extrem de vagă a sectorului silvic sau cu agendă străină de interesul național vor să facă experimente cu pădurile statului!

Oricât de mult și-ar dori politicienii care dețin funcții publice să forțeze nota, e imoral să înveți meserie pe banii românilor. E ilegal să pui în pericol avuția națională doar pentru a răspunde comenzilor venite din partea anumitor grupuri de interese.

Pădurile statului nu pot fi administrate de oricine și nu pot fi la cheremul nimănui, indiferent de culoarea politică. Așa cum nici hergheliile administrate de Romsilva, de o inestimabilă valoare, nu pot fi încredințate unor geambași.