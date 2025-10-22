Diana Buzoianu, după finalizarea controlului la Apele Române: Am găsit o structură blocată, cu fonduri pierdute

Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a încheiat verificările la Administrația Națională „Apele Române”, constatând o reducere constantă a numărului de controale și de inspectori, în timp ce avertismentele aplicate au crescut la peste 63%. „Concluziile raportului confirmă că am luat decizia corectă atunci când am schimbat conducerea instituţiei, în urmă cu o lună”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit comunicatului de presă emis.

Ministerul Mediului a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, finalizarea controlului desfășurat la Apele Române, care a avut ca obiect verificarea modului în care instituția și-a îndeplinit atribuțiile de inspecție, control și gestionare a personalului.

„Concluziile raportului confirmă că am luat decizia corectă atunci când am schimbat conducerea instituţiei, în urmă cu o lună. Ce am găsit este o structură blocată, cu fonduri pierdute şi responsabilităţi ignorate. Apele Române trebuie reformată din temelii”, a afirmat ministrul.

Datele transmise de Ministerul Mediului arată că numărul total de controale a scăzut de la 10.790 în 2022 la 9.270 în 2024, iar în prima jumătate a anului 2025 au fost efectuate doar 3.081. În aceeași perioadă, ponderea avertismentelor a urcat la peste 63% din totalul sancțiunilor, în timp ce gradul de încasare a amenzilor a coborât sub 20%.

Numărul de inspectori a scăzut, iar Serviciul Inspecția Națională a Apelor, responsabil cu coordonarea controalelor la nivel național, mai avea recent doar doi inspectori din cele 11 posturi aprobate.

„Este evident că structurile de inspecţie au fost obstrucţionate în mod deliberat, atât la nivel central, cât şi la nivel local, golind de conţinut una dintre cele mai importante funcţii ale instituţiei — aceea de a preveni abuzurile şi poluările printr-o prezenţă constantă în teren. Este, de asemenea, clar că toate aceste lucruri nu s-ar fi putut întâmpla fără directori locali care să întoarcă privirea sau care, mai grav, să oprească controalele reale”, a mai spus Diana Buzoianu.

După finalizarea raportului, Ministerul Mediului a anunțat măsuri imediate. Diana Buzoianu a declarat că numărul inspectorilor va fi dublat prin abilitarea șefilor sistemelor de gospodărire a apelor din teritoriu.

„Vor fi stabilite misiuni tematice lunare şi criterii minime de performanţă – fiecare inspector urmând să efectueze cel puţin 20-30 de controale pe lună. În acest moment media este de aproximativ 50 de controale pe inspector, pentru primele 10 luni ale anului 2025- un lucru total inadmisibil”, a mai adăugat aceasta.

Ministerul Mediului a transmis că analiza Corpului de Control a evidențiat o creștere de 17% a structurii centrale a ANAR în ultimii cinci ani, depășind limita legală de posturi de conducere prevăzută de Codul Administrativ. „În timp ce aparatul central s-a extins, activitatea de inspecţie s-a restrâns, iar echipele operative din teritoriu au rămas subdimensionate şi slab coordonate”, se mai arată în comunicat.