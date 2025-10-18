Salina Praid, nereguli identificate de Corpul de Control al Premierului

Corpul de Control al prim-ministrului a constatat că Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională „Apele Române” au subestimat pericolul de inundare și au implementat măsuri temporare la Salina Praid. Verificările au fost declanșate după inundarea spațiilor subterane în luna mai, iar raportul oficial arată că neglijența instituțiilor implicate a pus în pericol atât resursa naturală, cât și siguranța lucrătorilor și vizitatorilor.

Salina Praid, riscul de inundare neglijat de SNS SA

Potrivit raportului prezentat de Guvern, reprezentanții Societății Naționale a Sării SA au evaluat constant riscul de inundare ca neimminent, ignorând potențialul pericol pentru zăcământ și spațiile subterane. Corpul de Control a constatat că planificarea măsurilor tehnice și organizatorice nu a inclus o strategie coerentă pentru protecția zăcământului, iar intervențiile realizate au avut doar efecte temporare.

Măsurile implementate au constat în lucrări de întreținere și intervenție de urgență, fără investiții pentru protecția pe termen lung a salinei.

Programele anuale de exploatare au fost considerate formale și ineficiente, deoarece lipsa normelor tehnice clare a redus posibilitatea sancționării neglijenței. „Avizarea programelor anuale de exploatare a fost caracterizată de formalism, iar măsurile tehnice nu se raportau la un cadru normativ de referință”, se arată în raport.

Raportul precizează că SNS SA a avut fonduri disponibile pentru investiții între 2021 și 2024, însă acestea nu au fost realizate. Impermeabilizarea minelor vechi, prevăzută încă din 2006 și actualizată în 2014, nu a fost executată până la inundarea spațiilor subterane.

Salina Praid a desfășurat activități de turism fără aprobare, ignorând recomandările unei expertize tehnice din 2022. Nerespectarea acestor măsuri a crescut riscul pentru zăcământ și pentru siguranța angajaților și vizitatorilor.

Corpul de Control al prim-ministrului a transmis recomandări clare pentru Ministere. Ministerul Economiei trebuie să analizeze revocarea și tragerea la răspundere a administratorilor SNS SA, Ministerul Mediului să reevalueze legislația privind protecția apelor și să asigure cooperarea autorităților.

ANRM trebuie să finalizeze instrucțiunile tehnice pentru protecția zăcămintelor și să monitorizeze programele de exploatare.