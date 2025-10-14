Strategia lui Viktor Orbán în Transilvania a costat 10 miliarde de euro. A transformat Ardealul într-o bulă economică a Budapestei

Jurnalistul clujean Romeo Couți a susținut, în podcastul “Contrapunct”, că imaginea de „lider extrem” atribuită premierului ungar Viktor Orbán este „exagerată” în presa din România. O emisiune care va genera multe comentarii.

Romeo Couți a afirmat că Budapesta derulează în Transilvania o strategie coerentă, pe termen mediu și lung, cu componente economice, culturale și educaționale. „Nu mai vorbim despre alipiri teritoriale. Discuția reală este cine deține controlul economic”, a rezumat jurnalistul clujean. „Orbán joacă inteligent; întrebarea este cum răspund politicienii români.”

Potrivit lui Couți, Ungaria ar fi alocat „circa 10 miliarde de euro în ultimii 10 ani” pentru proiecte în Transilvania, „aproximativ un miliard pe an”, vizând susținerea firmelor și agricultorilor, investiții imobiliare și programe culturale. „Ungaria vrea să creeze în Transilvania o bulă economică și culturală”, a spus acesta, adăugând că sistemul de învățământ românesc permite unui elev etnic maghiar „să parcurgă tot traseul educațional, până la doctorat, în limba maghiară”.

Couți a susținut că această abordare are loc pe fondul unei „crize economice serioase” în Ungaria și al „controlului mediatic” exercitat de puterea de la Budapesta: „Presa de opoziție nu există, totul este controlat de Viktor Orbán”. Întrebat cum se împacă dificultățile economice cu sumele invocate pentru Transilvania, el a răspuns: „Ungaria joacă pe termen mediu și lung”.

Jurnalistul a vorbit și despre o „complicitate” a clasei politice românești, care „a susținut permanent prezența UDMR în Parlament”, precum și „înțelegeri tacite” în așa-numita Secuime, unde ar funcționa „un condominiu mascat”: „Administrația statului român operează formal, deciziile strategice se iau la Budapesta”. În plan economic, Couți a afirmat că „sistemul energetic independent” ar depinde de „o firmă de stat din Budapesta”.

La nivel local, a oferit exemple din Cluj-Napoca. El a amintit vânzarea Hotelului Melody către Fundația Sapientia, după ce Primăria „a renunțat la dreptul de preemțiune”, precum și interesul Budapestei pentru Hotelul Continental, „evaluat” anul trecut, potrivit lui Couți, de ministrul ungar de externe Péter Szijjártó. Jurnalistul a spus că are „dovezi” privind astfel de operațiuni și a deplâns faptul că „achiziții cheie de patrimoniu” ar consolida „controlul administrativ și de business” în centrul istoric al orașului.

În dialog au fost invocate și proiecte blocate precum Roșia Montană și chestiuni legate de Salina Praid, teme pe care Couți le-a asociat unei „strategii” maghiare de „conservare a unor resurse”. El a precizat că a prezentat detalii în podcastul său „Lebăda Neagră”.

Pe plan politic curent, Couți a calificat drept „amatorism” gestul premierului Ilie Bolojan de a rămâne în picioare la intonarea Imnului Secuiesc, însă a respins ideea că deciziile de la Cluj (unde l-a menționat pe Emil Boc) pot fi puse pe seama amatorismului: „A existat timp de un an pentru o decizie corectă privind patrimoniul, inclusiv achiziția Melody”.

Afirmațiile lui Romeo Couți pot fi urmărite în dialogul cu Dan Andronic, în cadrul podcastului „Contrapunct”.