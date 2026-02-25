Google Messages le va permite utilizatorilor să folosescă funcția „share location”

Aplicația Google Messages primește, în sfârșit, o funcție pe care utilizatorii o așteaptă de mult timp: funcția „share location”. Actualizarea aduce un plus important în materie de comunicare rapidă și eficientă, mai ales în situațiile în care coordonarea întâlnirilor sau indicarea unei poziții exacte devine importantă, informează techradar.com.

Noua opțiune permite trimiterea locului în care se află către un contact sau într-un grup, simplificând procesul care, până acum, necesita apelarea la aplicații terțe. Integrarea directă în interfața aplicației face ca totul să fie mai intuitiv, reducând numărul de pași necesari pentru a transmite informațiile de localizare.

Prin această actualizare, Google Messages recuperează teren în fața altor platforme de mesagerie care ofereau deja o funcție similară. În contextul în care comunicarea mobilă se bazează tot mai mult pe partajarea rapidă a informațiilor în timp real, includerea acestei opțiuni devine aproape obligatorie.

Introducerea funcției confirmă direcția clară de dezvoltare a aplicației, care încearcă să transforme serviciul standard de mesagerie Android într-o alternativă completă la aplicațiile consacrate de chat. Utilizatorii vor beneficia astfel de o experiență mai fluidă și mai bine adaptată nevoilor actuale de comunicare.

Google Messages continuă să evolueze, iar după o serie de actualizări recente, se pregătesc noi funcții care promit să îmbunătățească experiența utilizatorilor.

Funcția nu este complet nouă ca idee, indicii despre existența ei au fost descoperite încă de anul trecut în codul aplicației. Între timp, potrivit publicației Android Authority, opțiunea a devenit mult mai vizibilă în structura aplicației pentru Android, semn că lansarea oficială s-ar putea apropia, chiar dacă momentan nu este accesibilă publicului larg.

Jurnaliștii de la Android Authority au reușit să activeze manual funcția prin modificări interne ale aplicației, oferind astfel o primă demonstrație a modului în care va funcționa.

Utilizatorii vor putea alege durata pentru care își partajează poziția și vor decide exact ce contacte au acces la aceste informații. În plus, în conversațiile unde poziția este distribuită va apărea o notificare persistentă, pentru a indica în mod clar că partajarea este activă.

Există indicii și despre o posibilă integrare cu Find Hub pe Android, ceea ce ar putea extinde utilitatea funcției. Totodată, poziția ar urma să poată fi consultată inclusiv dintr-un browser web, nu doar din aplicație. Toate aceste detalii sugerează că lansarea oficială ar putea avea loc în curând, dacă Google decide că funcția este pregătită pentru utilizatorii din întreaga lume.

Aplicația Google Messages pregătește o schimbare menită să facă inițierea conversațiilor de grup mai rapidă și mai intuitivă. Potrivit celor de la Android Authority, noua funcționalitate este deja testată în versiunea beta a aplicației.

Actualizarea vizează modul în care sunt create chat-urile de grup. După apăsarea butonului „Începe chatul”, poziționat în colțul din dreapta jos al ecranului principal, utilizatorii vor vedea direct un selector care permite alegerea simultană a mai multor contacte. Astfel, procesul de configurare a unei conversații de grup devine mai fluent și necesită mai puțini pași.

Opțiunea de a iniția un dialog individual rămâne neschimbată, poți selecta în continuare un singur contact pentru o conversație privată. Diferența constă în faptul că nu mai este nevoie să accesezi separat butonul „Creare grup” pentru a adăuga mai multe persoane.

Schimbarea ar putea fi extinsă în curând la scară largă, dacă testele din versiunea beta se dovedesc reușite. În contextul în care telefoanele iPhone au început să suporte standardul RCS, iar aplicația primește actualizări constante, Google Messages își consolidează poziția printre cele mai relevante și performante servicii dezvoltate de Google.