Inteligența artificială dezvoltată de Google evoluează. Gemini 3.1 Pro depășește concurența

Gigantul Google a anunțat lansarea unei noi versiuni a inteligenței sale artificiale, Gemini 3.1 Pro, la doar trei luni după debutul modelului Gemini 3. Compania susține că noua versiune aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește raționamentul și eficiența în sarcinile complexe.

Reprezentanții Google afirmă că Gemini 3.1 Pro reprezintă „un pas înainte în raționamentul fundamental”, fiind mai performant în rezolvarea problemelor care necesită gândire avansată. Testele sintetice prezentate de companie arată că modelul depășește atât versiunea anterioară, cât și modelele concurente.

Printre acestea se numără ARC-AGI-2, un test care evaluează capacitatea modelelor de a rezolva „tipare logice complet noi”, unde Gemini 3.1 Pro a obținut primul loc. Conform Google, modelul utilizează „raționament avansat” pentru cele mai complexe sarcini și este conceput pentru situații în care un răspuns simplu nu este suficient.

Gemini 3.1 Pro va fi disponibil imediat în aplicația Gemini.

Utilizatorii abonamentelor Pro și Ultra vor avea acces la limite mai ridicate de utilizare, în timp ce versiunea gratuită va fi, de asemenea, disponibilă tuturor.

În 2025, europenii au descărcat numeroase aplicații mobile, însă o analiză a arătat că cele mai populare aplicații nu sunt neapărat și cele pentru care utilizatorii sunt dispuși să plătească. ChatGPT a fost aplicația preferată, cu peste 64 de milioane de instalări, depășind mult Temu, care a ajuns la aproape 44 de milioane. Threads, TikTok, CapCut și Google Gemini au trecut fiecare de 25 de milioane de descărcări, iar top 10 a fost completat de WhatsApp Messenger, Revolut, Vinted și Lidl Plus, potrivit Euronews.

Aplicațiile de productivitate au avut un an bun, mai ales datorită soluțiilor bazate pe inteligență artificială. ChatGPT și Google Gemini au arătat că AI-ul nu mai este doar un instrument de nișă, ci face parte din viața de zi cu zi a europenilor, fie la muncă, în școală, sau în activitățile personale.

Aplicațiile de cumpărături au dominat top 20, cu Temu, Vinted și Shein, dar și servicii financiare cu plată amânată, cum este Klarna. În același timp, aplicațiile de editare foto și video au arătat cât de important a devenit conținutul vizual, folosit atât pe rețelele sociale, cât și în comerț.