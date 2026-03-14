Actorul Joe Rogan, despre cei cu penthouse-uri: Le cumpără pentru a umple un gol

Joe Rogan a vorbit despre tendința unor oameni de a investi în proprietăți de lux, susținând că, în multe cazuri, astfel de achiziții nu sunt motivate doar de confort sau statut social. Potrivit lui, pentru unii cumpărători, dorința de a avea un penthouse sau o locuință extravagantă poate reflecta o încercare de „a umple un gol”, relatează yahoo.com.

Rogan consideră că succesul financiar îi determină pe mulți să creadă că obiectele scumpe sau stilul de viață exclusivist vor aduce automat satisfacție și împlinire personală. În realitate, spune el, sentimentul de împlinire nu poate fi cumpărat, iar acumularea de bunuri materiale nu rezolvă problemele emoționale sau lipsa de sens din viața cuiva.

Joe Rogan afirmă că experiența de a locui într-un apartament de lux din Hollywood i-a schimbat perspectiva asupra ideii de succes și confort. Deși locuința era impresionantă și oferea toate facilitățile unui stil de viață exclusivist, el spune că a realizat rapid că „acest tip de lux nu aduce neapărat fericire”.

Rogan susține că, în ciuda decorului sofisticat și a prestigiului asociat unei astfel de proprietăți, sentimentul interior nu s-a schimbat. Potrivit lui, viața într-o locuință elegantă nu modifică esențial starea de spirit sau nivelul de satisfacție personală.

„Nu merită cu adevărat”, a spus acesta, explicând că, în final, senzația pe care o ai rămâne aceeași, indiferent de cât de scumpă sau spectaculoasă este casa în care locuiești.

Comediantul și gazda emisiunii „Joe Rogan Podcast”, Joe Rogan, a discutat despre motivele pentru care oamenii investesc în bunuri scumpe și locuințe impunătoare, subliniind că acestea rareori aduc satisfacție pe termen lung.

În ediția din noiembrie 2024, Rogan a explicat că mulți artiști și persoane creative cheltuiesc bani pe mașini de lux, obiecte extravagante sau chiar droguri pentru a umple un gol interior, pe care el îl leagă de neîmplinirea profesională.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Joe Rogan (@joerogan)

Comediantul a împărtășit propria experiență, amintind de apartamentul elegant din North Hollywood în care s-a mutat în 1994. La început, luxul și confortul păreau captivante, însă treptat entuziasmul s-a estompat.

„Am luat un apartament la mansardă, cu masă de biliard și sistem stereo, și mi-am zis că e incredibil. Dar după un timp, a devenit doar casa mea. Am realizat că, în fond, sentimentul rămâne același. Sunt multe lucruri pe care oamenii cheltuiesc bani și nu obțin nimic real de pe urma lor”, a declarat Rogan.

Comedianul a mai spus că esența unei case stă în confort și siguranță, nu în lux sau opulență. „Poți să te relaxezi oriunde te simți în siguranță și confortabil. Atât îți trebuie”, a spus Rogan, adăugând că restul sunt doar „prostii”.

Rogan a comentat și despre industria televiziunii, evocând sitcom-urile anilor ’90. El a remarcat că, deși multe dintre aceste emisiuni erau „groaznice”, au făcut faimosi și bine plătiți mulți comedianți.

Totuși, succesul financiar nu echivalează întotdeauna cu satisfacția profesională. Comedianții care produceau conținut doar pentru bani, fără pasiune pentru ceea ce fac, trăiau, în opinia lui Rogan, ca într-un „iad”.

„Dacă faci asta, trăiești în iad”, a explicat el. „Poți câștiga zeci de mii de dolari pe săptămână, dar dacă nu creezi ceva care să conteze pentru tine, te simți prins într-o capcană.”