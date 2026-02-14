Actori care s-au apucat de muzică. Cinematografia nu le-a fost suficientă

Trecerea de la actorie la muzică nu este neobișnuită în lumea divertismentului, iar câțiva dintre cei mai cunoscuți actori au reușit să își construiască o identitate și în industria muzicală. Aceștia au demonstrat că talentul lor nu se limitează la marele ecran, explorând genuri muzicale diverse și lansând proiecte care au captat atenția publicului și criticilor, potrivit Variety.

Jared Leto, câștigător al Oscarului pentru rolul din Dallas Buyers Club, este și liderul trupei 30 Seconds to Mars, o formație rock alternativă înființată în 1998 împreună cu fratele său, Shannon Leto.

Jared a combinat pasiunea pentru actorie cu muzica, devenind un performer carismatic, cunoscut pentru energia sa pe scenă și pentru videoclipurile cinematice realizate pentru piese precum The Kill și Closer to the Edge.

Pe parcursul carierei sale, Leto a reușit să jongleze între filme și turnee internaționale. Trupa a lansat mai multe albume de succes, printre care A Beautiful Lie și This Is War, demonstrând că muzica nu este doar un hobby pentru actor, ci o vocație autentică.

Zoë Kravitz, fiica actorilor Lisa Bonet și Lenny Kravitz, a început să fie cunoscută pentru rolurile sale în filme precum Divergent și Mad Max: Fury Road. Cu toate acestea, muzica a fost mereu o parte importantă a vieții sale. Zoë face parte din trupa Lolawolf, alături de care a lansat piese ce combină R&B, electro-pop și indie.

Pentru Zoë, muzica nu este doar un divertisment, ci un mod de exprimare personală, distinct de actorie. Ea a declarat în mai multe interviuri că procesul creativ al muzicii îi permite să exploreze emoții și teme pe care filmele nu le permit întotdeauna. Trupa Lolawolf a susținut concerte în diverse orașe internaționale și a primit recenzii pozitive pentru sound-ul său modern și lirismul autentic.

Pe lângă Jared Leto și Zoë Kravitz, mulți actori celebri au încercat muzica și au avut rezultate notabile. Jared Harris, deși mai puțin cunoscut pentru activitatea muzicală, a experimentat cu compoziția de piese pentru coloane sonore. Russell Crowe a lansat albume cu influențe rock și country, iar Ryan Gosling a devenit cunoscut ca membru al duo-ului Dead Man’s Bones, explorând genul indie rock cu accente teatrale.

Actorii nu se limitează la rock sau pop. Scarlett Johansson, de exemplu, a lansat albume cu jazz și muzică soul, colaborând cu producători renumiți și arătând o latură muzicală matură și rafinată. Channing Tatum a încercat și el să cânte, implicându-se în proiecte muzicale legate de filmele sale de dans și musical, cum ar fi Step Up și Magic Mike Live.