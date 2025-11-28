Activitatea Poliției Române din ultimele două săptămâni, prezentată de Predoiu

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat, vineri, că Poliția Română a derulat în ultimele două săptămâni 90 de acțiuni operative pentru combaterea criminalității organizate. „Au fost capturate droguri de risc și de mare risc, arme și sume de bani”, a afirmat acesta, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

Ministrul Afacerilor Interne a declarat că, în ultimele două săptămâni, poliția a desfăşurat 90 de acțiuni operative pentru combaterea criminalității organizate.

„Au fost capturate droguri de risc și de mare risc, arme și sume de bani. Șapte autoturisme de lux au fost puse sub sechestru, cu o valoare totală de aproximativ 1,5 milioane de euro. Menționez două capturi importante: peste 40 de kilograme de canabis în Dâmbovița și alte 15 kilograme descoperite la Cluj-Napoca, în două intervenții în flagrant”, a spus acesta.

Predoiu a afirmat că polițiștii au intervenit și în zona criminalității economice, cu mai multe operațiuni, printre care una privind spălarea banilor, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro și peste un miliard și jumătate de lei.

„Un alt caz important este cel din Ialomița, unde trei persoane sunt cercetate pentru aproape 2.000 de contracte de amanet false, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a afirmat că în activitățile privind persoanele urmărite internațional, autoritățile au adus în țară 36 de persoane căutate.

„În zona investigațiilor criminale, au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziție într-un dosar privind eliberarea ilegală de acte de identitate cu domicilii fictive. Au fost vizate instituții publice și persoane implicate în acest mecanism”, a mai spus acesta.

El a adăugat că Poliția Română va continua „operațiunile de combatere a criminalității grave, organizate, droguri, infracțiuni economice sau fapte comise cu violență”.